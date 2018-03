LG Innotek tăng vốn thêm nửa tỷ USD, Hàn Quốc tiếp tục giữ ngôi đầu FDI vào Việt Nam

Dự án LG Innotek tăng vốn thêm 500 triệu USD đã góp phần quan trọng giúp Hàn Quốc tiếp tục giữ vững ngôi đầu trong số các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư lớn vào Việt Nam.

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa cho biết, trong quý I/2018, nhiều dự án đầu tư nước ngoài tiếp tục nâng vốn đầu tư để mở rộng sản xuất.

Trong số này, đáng chú ý có Dự án Nhà máy LG Innotek Hải Phòng, tăng vốn đầu tư thêm 501 triệu USD; hay Dự án Regina Miracle International Việt Nam, tăng vốn thêm 260 triệu USD.

Ngoài ra, còn có Dự án Kefico Việt Nam, tăng vốn đầu tư thêm 120 triệu USD; Dự án Vina Cell Technology, tăng vốn đầu tư thêm 100 triệu USD…

Nhờ có dự án tăng vốn thêm nửa tỷ USD của LG Innotek, Hàn Quốc tiếp tục giữ vững ngôi đầu trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư lớn vào Việt Nam. Con số trong quý I năm nay là 1,84 tỷ USD, chiếm 31,6% tổng vốn đầu tư.

Trong khi đó, Hồng Kông đứng thứ hai, với 689 triệu USD, chiếm 11,9% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký là 649 triệu USD, chiếm 11,2% tổng vốn đầu tư.

Ở một khía cạnh khác, theo tổng hợp của Cục Đầu tư nước ngoài, tính chung trong quý I năm 2018, tổng vốn nước ngoài đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 5,8 tỷ USD, bằng 75,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, vốn đăng ký mới là 2,12 tỷ USD, bằng 72,7% so với cùng kỳ năm 2017; vốn tăng thêm là 1,79 tỷ USD, bằng 45,4% so với cùng kỳ năm 2017. Còn vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài thông qua góp vốn, mua cổ phần đã lên tới 1,89 tỷ USD, tăng 121,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho biết, tính đến ngày 20/3/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 3,88 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong quý I, xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 39,34 tỷ USD, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 72,4% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 38,83 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ 2017 và chiếm 71,5% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 31,75 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 59,9% kim ngạch nhập khẩu.

Tính chung, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 7,59 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 7,08 tỷ USD không kể dầu thô.

