Doanh thu bình quân hơn 10.300 tỷ đồng mỗi tháng, bỏ xa các công ty con toàn cầu

Số liệu từ báo cáo quý III/2026 do LG Innotek công bố cho thấy Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2026. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp ghi nhận 4.978 tỷ won doanh thu, tương đương gần 93.000 tỷ đồng quy đổi theo tỷ giá hiện hành, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025. Trong cùng giai đoạn, lợi nhuận ròng đạt gần 171 tỷ won, tương đương khoảng 3.200 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Tính bình quân, mỗi tháng cơ sở sản xuất tại Hải Phòng tạo ra hơn 10.300 tỷ đồng doanh thu và khoảng 355 tỷ đồng lợi nhuận ròng.

Xét về hiệu quả sinh lời, tốc độ tăng trưởng doanh thu của LG Innotek Việt Nam Hải Phòng cao hơn tốc độ tăng lợi nhuận, đưa biên lợi nhuận ròng 9 tháng đầu năm đạt hơn 3%. Trên bảng cân đối kế toán chốt tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 2.760 tỷ won, tương đương khoảng 51.600 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt gần 1.500 tỷ won, tương đương khoảng 28.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, quy mô doanh thu và lợi nhuận tại Hải Phòng bỏ xa nhiều công ty con khác của LG Innotek đang vận hành trên thế giới. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2026, LG Innotek Yantai tại Trung Quốc ghi nhận doanh thu khoảng 300 tỷ won (220 triệu USD) và lợi nhuận ròng gần 6 tỷ won (4,5 triệu USD). Công ty con tại Mexico đạt doanh thu hơn 305 tỷ won (230 triệu USD) nhưng ghi nhận lỗ ròng gần 7,8 tỷ won (5,8 triệu USD). Tại châu Âu, LG Innotek Poland ở Ba Lan đạt doanh thu hơn 169 tỷ won (130 triệu USD) cùng lợi nhuận ròng khoảng 9 tỷ won (6,7 triệu USD). Với kết quả này, nhà máy tại Hải Phòng tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong nhóm 11 công ty con được LG Innotek thống kê ở cả ba chỉ tiêu gồm doanh thu, lợi nhuận ròng và tổng tài sản.

Cứ điểm sản xuất lớn nhất toàn cầu và dự án chất nền bán dẫn 1 tỷ USD tại Hải Phòng

Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Hàn Quốc thuộc Tập đoàn LG, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử công nghệ cao như module camera, linh kiện cho thiết bị di động và ô tô. LG Innotek bắt đầu đầu tư vào Hải Phòng từ tháng 9/2016 và chính thức đưa nhà máy vào sản xuất hàng loạt module camera từ năm 2017 để cung ứng cho chuỗi sản xuất linh kiện điện tử của tập đoàn.

Theo thông tin LG Innotek công bố tại sự kiện kỷ niệm 10 năm hoạt động tại Việt Nam vào tháng 10/2026, tổ hợp tại Hải Phòng hiện là trung tâm sản xuất lớn nhất toàn cầu của doanh nghiệp với tổng diện tích sàn nhà xưởng khoảng 242.600 m² và quy mô khoảng 6.500 lao động. Từ xuất phát điểm ban đầu khoảng 800 nhân sự, nhà máy liên tục mở rộng quy mô sản xuất và nâng cấp công nghệ, đưa tổng vốn đầu tư lũy kế sau một thập kỷ lên 2,05 tỷ USD. Riêng trong năm 2025, cơ sở sản xuất tại Việt Nam đã mang về doanh thu khoảng 4,1 tỷ USD.

Không dừng ở mảng sản xuất module camera truyền thống, LG Innotek tiếp tục mở rộng đầu tư sang lĩnh vực chất nền bán dẫn tại Hải Phòng. Tháng 6/2026, tập đoàn lựa chọn thành phố cảng làm địa điểm xây dựng nhà máy sản xuất chất nền bán dẫn mới với tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 1 tỷ USD. Dự án được quy hoạch trên diện tích khoảng 330.000 m², tương đương 45 sân bóng đá tiêu chuẩn, với lộ trình khởi công đề ra vào tháng 7/2026 và dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2027.

Khi đi vào vận hành, nhà máy mới sẽ tập trung sản xuất các dòng sản phẩm chất nền có giá trị gia tăng cao như FC-CSP, FC-BGA và RF-SiP, phục vụ trực tiếp cho các lĩnh vực từ thiết bị di động, viễn thông đến máy chủ và hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Dự án tỷ USD này là một phần trong kế hoạch dài hạn của LG Innotek hướng tới mục tiêu đưa doanh thu mảng giải pháp đóng gói bán dẫn vượt mốc 3.000 tỷ won, tương đương khoảng 1,95 tỷ USD vào năm 2030.