LG giới thiệu loạt phụ kiện nhà thông minh được phát triển cùng Apple

Các phụ kiện mới sẽ thể hiện cam kết của LG trong việc kiến tạo những trải nghiệm sống kết nối, có khả năng thích ứng linh hoạt, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu đơn giản hóa cuộc sống hằng ngày, giảm thiểu thao tác thủ công và giúp người dùng tương tác với không gian sống một cách tự nhiên hơn.

“Một ngôi nhà thực sự kết nối cần các thiết bị có thể phối hợp vận hành liền mạch. Kết hợp chuyên môn của LG về thiết bị gia dụng và không gian sống với Nhà Apple, chúng tôi sẽ mang đến những trải nghiệm trực quan, đồng bộ, hòa nhịp tự nhiên với cuộc sống hằng ngày của người dùng”. Ông Kihyun Jung, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Nền tảng thuộc Công ty Giải pháp Thiết bị Điện tử Gia dụng LG, chia sẻ.

Loạt phụ kiện nhà thông minh được LG phát triển cùng Apple

Ông Matthew Costello, Phó Chủ tịch phụ trách Kỹ thuật Phần cứng của Apple, cũng cho biết: “Apple luôn chú trọng tạo ra những sản phẩm và trải nghiệm liền mạch, trực quan, đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Trong không gian sống, những yếu tố này càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chuyên môn về phần cứng và phần mềm của chúng tôi, kết hợp với sự am hiểu sâu sắc của LG về không gian sống và các trải nghiệm kết nối, giúp chúng tôi mang đến những giải pháp nhà thông minh dễ thiết lập, dễ điều khiển và vận hành mượt mà”.

Cụ thể, Apple và LG đã cùng nhau phát triển loạt sản phẩm mới này ngay từ giai đoạn đầu hoạch định, phối hợp trên cả ba phương diện: phần cứng, phần mềm và trải nghiệm người dùng. Trong đó, mỗi sản phẩm đều hướng đến trải nghiệm sử dụng nhất quán, giúp đơn giản hóa việc thiết lập và điều khiển. Thay vì chỉ kết nối các thiết bị riêng lẻ qua một nền tảng, loạt phụ kiện được thiết kế để phối hợp hoạt động với nhau.

Ví dụ, thông qua ứng dụng Nhà (Home) của Apple hoặc Siri, người dùng có thể kích hoạt thiết lập “Good Morning” (Chào buổi sáng) để đồng thời điều chỉnh bộ điều chỉnh nhiệt độ và hướng camera trong nhà xuống dưới trong lúc chuẩn bị bắt đầu ngày mới. Dữ liệu của từng phụ kiện đều được mã hóa đầu cuối trong Nhà Apple, để chỉ người dùng và những người được họ cho phép có thể truy cập dữ liệu về ngôi nhà.

Cả không gian trong nhà và ngoài trời đều sẽ được mở bán tại Mỹ, Canada và Anh từ tháng 12 năm nay, một số phụ kiện sẽ ra mắt vào đầu năm 2027. Danh mục sản phẩm sẽ bao gồm camera trong nhà và ngoài trời, chuông cửa video, khóa cửa thông minh, bộ điều chỉnh nhiệt độ và cảm biến nhiệt độ và độ ẩm… được hỗ trợ ứng dụng Nhà của Apple và LG ThinQ.

Tại Vương quốc Anh, các mẫu camera trong nhà, ngoài trời và chuông cửa video sẽ được mở bán từ tháng 12/2026.

Camera ngoài trời

Trong loạt sản phẩm mới được ra mắt lần này thì các mẫu camera mới của LG sẽ kết hợp hình ảnh rõ nét, khả năng phát hiện thông minh và các tùy chọn kiểm soát quyền riêng tư, giúp người dùng theo dõi những khu vực quan trọng quanh ngôi nhà. Với độ phân giải video lên đến 2.5K, khả năng ghi hình ban đêm có màu trong điều kiện thiếu sáng và góc quan sát rộng, camera cung cấp hình ảnh rõ ràng cả ngày lẫn đêm.

Mỗi camera có thể nhận diện người, thú cưng, phương tiện và phát hiện chuyển động, từ đó gửi những cảnh báo phù hợp hơn, hạn chế thông báo không cần thiết. Người dùng cũng có thể chọn các vùng không hiển thị và không được ghi hình để bảo vệ quyền riêng tư. Bộ nhớ cục bộ tích hợp giúp người dùng chủ động hơn trong việc lưu trữ và xem lại video.

Camera trong nhà

Ở dòng sản phẩm camera trong nghà sẽ có góc quan sát rộng 160° giúp bao quát nhiều diện tích hơn trong phòng chỉ với một khung hình. Cơ chế nghiêng camera để bảo vệ quyền riêng tư cùng các nút điều khiển vật lý giúp người dùng dễ dàng nhận biết và chủ động kiểm soát hoạt động giám sát khi không cần thiết.

Trong khi đó, dòng sản phẩm camera ngoài trời sẽ có dộ phân giải 2.5K và khả năng ghi hình ban đêm có màu trong điều kiện thiếu sáng giúp người dùng theo dõi rõ nét khu vực bên ngoài ngôi nhà cả ngày lẫn đêm.

Đèn rọi camera

Các sản phẩm đèn rọi camera được trang bị hai đèn rọi có khả năng thích ứng, tự động chiếu sáng khu vực xung quanh khi phát hiện hoạt động. Sản phẩm kết hợp chức năng giám sát ngoài trời và chiếu sáng trong một giải pháp an ninh đồng bộ.

Chuông cửa có hình

Dòng sản phẩm chuông cửa có hình mang đến hình ảnh rõ nét, cảnh báo phù hợp hơn và sự thuận tiện ngay tại cửa ra vào. Hệ thống camera kép gồm camera phía trước có độ phân giải 2.5K và camera phía dưới Full HD, cung cấp các góc nhìn riêng biệt về khách đến nhà, bưu kiện và những khu vực quan trọng quanh lối vào, giúp mở rộng phạm vi quan sát.

Thiết bị này có có khả năng nhận diện người, phương tiện, thú cưng và bưu kiện, đồng thời phát chuông thông báo qua HomeView, HomePod hoặc HomePod mini. Tính năng ghi hình ban đêm có màu trong điều kiện thiếu sáng và đàm thoại hai chiều giúp người dùng quan sát và phản hồi khi có hoạt động trước cửa nhà.

Khóa Thông Minh Deadbolt của LG sử dụng công nghệ Ultra Wideband để báo cho người dùng biết khi họ đến gần cửa

Khóa thông minh Deadbolt là một trong nhữn sản phẩm vượt trội của ‘mối lương duyên’ này khi LG đã kết hợp khả năng kiểm soát ra vào thông minh với thiết kế tối giản và sự thuận tiện trong sử dụng hằng ngày. Sản phẩm sẽ hỗ trợ mở khóa rảnh tay bằng chìa khóa nhà (home key) trên iPhone hoặc Apple Watch tương thích, trên ứng dụng công nghệ Ultra Wideband (UWB) tiên tiến.

Khóa cũng có khả năng nhận diện vị trí và chuyển động của người dùng được cấp quyền để hỗ trợ mở cửa rảnh tay một cách tin cậy. Người dùng cũng có thể mở khóa bằng thao tác chạm NFC, mã PIN hoặc chìa khóa vật lý. Cảm biến cửa tích hợp cùng thông báo theo thời gian thực trên ứng dụng giúp theo dõi trạng thái cửa và các sự kiện liên quan đến an ninh.

Bộ điều chỉnh nhiệt độ thông minh

Ngoài ra thì bộ điều chỉnh nhiệt độ thông minh và cảm biến nhiệt độ cũng như độ ẩm sẽ kết hợp khả năng sử dụng năng lượng hiệu quả với thiết kế trực quan, thích ứng và mang đến không gian dễ chịu trong nhà. Tính năng nhiệt độ thích ứng có thể tự động điều chỉnh hệ thống sưởi và làm mát tùy theo việc người dùng đang trên đường về nhà, vắng nhà hay đang ngủ.

Khi kết hợp với các thiết bị, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm sẽ tự động theo dõi nhiệt độ và độ ẩm ở nhiều khu vực, giúp duy trì sự thoải mái đồng đều trong toàn bộ ngôi nhà.

Các thuật toán cảm biến tiên tiến được thiết kế để giảm sai số đo lường và phát hiện thay đổi nhiệt độ trong nhà theo thời gian thực. Kết nối Matter trên nền tảng Thread (Matter over Thread) giúp tiết kiệm năng lượng, phản hồi nhanh, đồng thời giảm độ trễ và hạn chế gián đoạn kết nối.

Các phụ kiện LG rất dễ thiết lập chỉ bằng một thao tác chạm trên iPhone

Tại Mỹ, tính năng hướng dẫn về năng lượng sạch (Clean Energy Guidance) của Apple sẽ tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng dựa trên cường độ phát thải carbon của lưới điện. Thông qua tích hợp với các đơn vị cung cấp điện được hỗ trợ, bộ điều chỉnh nhiệt độ thông minh của LG có thể chuyển thời gian vận hành sang những khung giờ có chi phí điện thấp hơn.

Một trong những dấu ấn đậm nét nhất của Apple trong hệ sinh thái sản phẩm nhà thông minh lần này của LG đó chính là bảo vệ quyền riêng tư trong nhà Apple. Dựa trên nguyên tắc nền tảng của Nhà Apple, các video từ camera và dữ liệu cá nhân trong ứng dụng Nhà Apple sẽ được lưu trữ dưới dạng mã hóa đầu cuối; cả LG và Apple đều không bao giờ có thể truy cập những dữ liệu này.