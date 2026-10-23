LEZII 'unlock' EP đầu tay, khép lại chuyện tình ba năm bằng cú ngoặt bất ngờ

EP “35”: Năm ca khúc, một chuyện tình ba năm

“35” là cách viết số hóa của cụm từ “ba năm”, đồng thời là chủ đề xuyên suốt EP đầu tay của LEZII. Thay vì tập hợp những ca khúc độc lập, nam nghệ sĩ xây dựng 5 bài hát thành các chương nối tiếp nhau, tái hiện hành trình yêu và những biến chuyển trong cảm xúc của một chàng trai.

EP mở đầu bằng Silent Treatment, ca khúc kể về mối quan hệ mà cô gái ngày càng thờ ơ, còn chàng trai vẫn cố gắng níu giữ tình yêu. Sự im lặng dần trở thành khoảng cách giữa hai người, ngay cả khi họ vẫn đang ở trong một mối quan hệ.

Sau chia tay, chàng trai tiếp tục mắc kẹt trong ký ức về người cũ ở Trốn Tìm. Cô gái không còn xuất hiện trong cuộc sống thực nhưng vẫn trở lại trong những giấc mơ, khiến anh không thể thoát khỏi những cảm xúc đã qua.

Đến ca khúc chủ đề 35, hai người bất ngờ gặp lại sau một thời gian xa cách và cùng nhìn lại ba năm bên nhau. Cuộc trò chuyện khơi dậy những cảm xúc cũ, khiến chàng trai mong muốn có cơ hội bắt đầu lại. Dập Dìu Trong Mưa tiếp nối câu chuyện khi cả hai quyết định quay về bên nhau, một lần nữa đắm chìm trong tình yêu bất chấp những rạn nứt trước đó.

Tuy nhiên, Sau Sân Nhà lại đưa câu chuyện đến một kết thúc khác. Khi tình cảm vừa được đáp lại, chàng trai phải đối diện với sự thật rằng cô gái đã qua đời. Những cảm xúc mất mát, đau khổ và hành trình chấp nhận hiện thực trở thành trọng tâm của chương cuối.

Việc đặt Silent Treatment ở đầu và Sau Sân Nhà ở cuối cũng tạo nên sự kết nối giữa hai MV. Nếu sản phẩm phát hành ngày 15/10 mở ra câu chuyện về một mối quan hệ dần rạn nứt, MV mới ra mắt đóng lại hành trình ấy bằng biến cố lớn nhất của nhân vật.

Dấu mốc đầu tay của LEZII tại SS Label

Trước khi phát hành trọn vẹn EP, LEZII từng giới thiệu Dập Dìu Trong Mưa vào tháng 4/2026. Khi đó, ca khúc được phát hành như một sản phẩm riêng, nhưng trong cấu trúc của “35”, đây lại là chương thứ tư trong câu chuyện tình ba năm.

Với EP đầu tay, LEZII tham gia sáng tác và trực tiếp góp sức vào quá trình sản xuất, từ lựa chọn chất liệu âm nhạc đến cách sắp xếp các ca khúc thành một mạch truyện. Dự án có sự đồng hành của BIKAY và STILLAD, hai thành viên cùng tổ đội FIRSTGENE.

Sinh năm 2001, LEZII tên thật là Lê Bin Thế Vĩ, hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc. Anh từng tham gia The Moi Song, Vote For Five và góp mặt trong Top 13 Tân Binh Toàn Năng thuộc đội Tóc Tiên. Cuối năm 2025, LEZII cùng FIRSTGENE gia nhập SpaceSpeakers Label.

35 đánh dấu lần đầu LEZII kể một câu chuyện xuyên suốt qua EP gồm 5 ca khúc, thay vì chỉ giới thiệu từng sản phẩm riêng lẻ. Nam nghệ sĩ chia sẻ đây là dự án anh dành nhiều tâm huyết và mong khán giả nghe từ đầu đến cuối để cảm nhận trọn vẹn câu chuyện.