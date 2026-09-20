LEXXY và các tân binh V-Pop bước lên sân khấu cùng những tên tuổi lớn

Trên sân khấu âm nhạc thế giới đã có một tiền lệ đặc biệt: khi những nghệ sĩ trẻ rất mới với khán giả, nhưng lại có cơ hội xuất hiện ở một sân khấu thật lớn. Ed Sheeran, Billie Eilish… đã lần lượt xuất hiện lại Glastonbury 2011 và 2019, trước cả album đầu tiên được ra mắt hay khán giả đánh vần được tên của họ. Chúng ta đều đã chứng kiến cách mà hai cái tên nhạc Pop hàng đầu thế giới được khai sinh.

LEXXY (Nguyễn Ngân Hà) trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ nhận được nhiều sự chú ý.

Tại Bốc Fest 2026 diễn ra ngày 19/9 tại nhà máy xe lửa Gia Lâm (Hà Nội), có một tân binh lần đầu xuất hiện. Điều đáng ngạc nhiên đây là một nữ ca sĩ Gen Z với ngôn ngữ âm nhạc rất đúng tuổi. Những ca khúc như "Trạng thái mơ hồ", "Niệm Chíll", LEXXY (Nguyễn Ngân Hà) trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ nhận được nhiều sự chú ý. Các tiết mục được dàn dựng sôi động, hiện đại, thoải mái theo cách của người trẻ.

Không chỉ giới thiệu những sản phẩm mới nhất đến khán giả, LEXXY còn mang đến một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đêm nhạc khi kết hợp cùng Vinh Khuất trong ca khúc "Quá lâu". Nữ ca sĩ đã trực tiếp viết phần lời mới dành riêng cho ca khúc gần như ai cũng thuộc này, tạo nên phiên bản mới mẻ và mang dấu ấn cá nhân trên sân khấu Bốc Fest.

Festival hoàn toàn có thể trở thành bệ phóng cho những tân binh V-Pop.

Dù là lần đầu đứng trước hàng nghìn khán giả tại một lễ hội âm nhạc quy mô lớn, LEXXY cho thấy sự tự tin và khả năng kiểm soát sân khấu tốt. Xuyên suốt phần biểu diễn, nữ ca sĩ duy trì nguồn năng lượng ổn định, thực hiện các phần vũ đạo đồng đều, đồng thời liên tục tương tác với khán giả.

Khả năng cân bằng giữa hát và trình diễn giúp LEXXY hoàn thành trọn vẹn các tiết mục được chuẩn bị cho chương trình. Sự chủ động trong cách làm chủ không gian biểu diễn cùng phong thái tự nhiên trên sân khấu cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của nữ nghệ sĩ trẻ cho lần xuất hiện đặc biệt này.

Sự xuất hiện của LEXXY không chỉ là sự xuất hiện đơn giản của một nghệ sĩ mới. Quan trọng hơn, nó cho thấy các Festival hoàn toàn có thể đóng vai trò của các gameshow âm nhạc đời đầu của Việt Nam như Sao Mai điểm hẹn, The Voice, trở thành bệ phóng cho những tân binh xuất hiện và thể hiện. Một sân khấu ca nhạc vì thế không chỉ là nơi của những ca sĩ ngôi sao nổi tiếng toả sáng mà còn giúp cả nền công nhạc Việt Nam trở thành nơi nuôi dưỡng được sự liền mạch của những thế hệ âm nhạc khác nhau.