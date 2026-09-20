LEXXY và 'bài kiểm tra khó' cho tân binh V-pop

V-pop không thiếu những gương mặt trẻ có thể tạo chú ý chỉ sau một đoạn nhạc viral, một hình ảnh thời trang hay vài giây xuất hiện trên TikTok. Nhưng sân khấu trực tiếp lại là “bài kiểm tra” hoàn toàn khác. Không có thuật toán để hỗ trợ, không thể tua lại một đoạn điệp khúc và cũng không có cơ hội chỉnh sửa nếu một khoảnh khắc diễn ra không như mong muốn. Ở đó, nghệ sĩ chỉ có vài phút để chinh phục khán giả.

Với một nghệ sĩ trẻ như LEXXY, việc đầu tư cho một tiết mục không đơn thuần là học động tác. Đó còn là quá trình làm quen với sân khấu, kiểm soát cơ thể, biểu cảm và năng lượng để khi đứng trước hàng trăm, hàng nghìn khán giả, phần trình diễn không bị phụ thuộc hoàn toàn vào phần nhạc. Một bài hát có thể giúp khán giả biết LEXXY là ai, nhưng sân khấu mới là nơi cô phải tự trả lời câu hỏi, mình có thể làm được gì.

LEXXY xuất hiện mới mẻ, đầy năng lượng trong 'Bốc Fest 2026'.

Câu chuyện của LEXXY cũng là bài toán chung của nhiều nghệ sĩ trẻ trong V-pop. Hiện nay các festival, concert, chương trình giải trí và những sân khấu kết hợp mở ra nhiều cơ hội hơn cho các gương mặt mới. Nhưng xuất hiện trong một line-up chưa bao giờ đồng nghĩa với việc đã có vị trí. Thời lượng dành cho mỗi nghệ sĩ có giới hạn và sự chú ý của khán giả cũng vậy. Một nghệ sĩ có thể khiến khán giả tò mò chỉ trong vài chục giây. Nhưng để họ nhớ tên sau khi chương trình kết thúc, phần trình diễn phải đủ sức để lại dấu ấn.

Vì thế, khả năng trình diễn trở thành một lợi thế quan trọng. Một tân binh không thể chỉ trông chờ vào việc có một bản hit lớn rồi mới bắt đầu học cách làm chủ sân khấu. Ngược lại, sân khấu có thể chính là nơi nghệ sĩ tích lũy kinh nghiệm, thử nghiệm hình ảnh và tìm ra màu sắc phù hợp nhất với mình.

Sự xuất hiện của LEXXY đặt câu hỏi chung về "đất diễn nào cho các tân binh V-pop hiện nay?".

Trên thực tế, sân khấu âm nhạc thế giới từng có những tiền lệ cho thấy một nghệ sĩ trẻ hoàn toàn có thể bước lên một sân khấu lớn, trước khi tên tuổi trở nên quen thuộc với số đông. Ed Sheeran từng xuất hiện tại Glastonbury năm 2011, khi sự nghiệp của anh vẫn đang ở những ngày đầu. Tám năm sau, Billie Eilish cũng có màn trình diễn tại lễ hội này khi mới 17 tuổi và sau đó, cô đang nhanh chóng trở thành một hiện tượng pop toàn cầu. Nhìn lại những sân khấu ấy, có thể thấy một điểm chung: Họ không chờ đến khi đã có vị trí vững chắc mới bước lên những sân khấu lớn.

Ed Sheeran và Billie Eilish xuất hiện trên sân khấu lớn, trước khi khán giả đánh vần được tên họ.

Chính những lần xuất hiện trước đám đông lớn lại trở thành một phần trong hành trình đưa họ từ những cái tên mới mẻ đến gần hơn với công chúng. Khán giả không chỉ chứng kiến một nghệ sĩ đã thành danh. Họ được nhìn thấy quá trình một cái tên mới từng bước tìm kiếm chỗ đứng, thử nghiệm cá tính và chứng minh khả năng trình diễn trước những sân khấu mà áp lực luôn lớn hơn rất nhiều so với một MV hay một video trên mạng xã hội.

Với LEXXY, câu chuyện ấy có thể chưa ở quy mô của những ngôi sao quốc tế, nhưng đặt trong bối cảnh V-pop, việc một tân binh liên tục tìm kiếm cơ hội đứng trên các sân khấu lớn cũng đặt ra một câu hỏi thú vị: Liệu sân khấu có thể trở thành nơi khai sinh một nghệ sĩ, thay vì chỉ là nơi dành cho những người đã nổi tiếng?