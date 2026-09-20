LEXXY tạo dấu ấn tại Bốc Fest 2026, minh chứng cho thế hệ tân binh toàn năng

Tại Bốc Fest 2026 diễn ra ngày 19/9 tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm (Hà Nội), một địa điểm rất lạ rất "art" lần đầu được chọn để làm nhạc hội, có một tân binh lần đầu xuất hiện - LEXXY. Cô mang đến bầu không khí vừa bí ẩn vừa sôi động, đầy năng lượng.

Với những ca khúc như Trạng thái mơ hồ, Niệm Chíll, LEXXY chậm rãi định vị bản thân trên bản đồ âm nhạc của V-Pop, nhận được sự chú ý khi đem đến một sân khấu được dàn dựng công phu, hiện đại và mang tính thần thoải mái, tự do.

Không chỉ giới thiệu những sản phẩm mới đến khán giả, LEXXY còn kết hợp cùng Vinh Khuất trong ca khúc Quá Lâu. Cô tham gia viết lời mới dành riêng cho bản hit của đàn anh, một quyết định táo bạo nhưng góp phần đem đến sự mới mẻ, thể hiện tư duy dám khẳng định màu sắc cá nhân.

Bản lĩnh sân khấu của LEXXY cũng được chứng minh bởi khả năng khuấy động ổn, giọng hát live tự tin. Xuyên suốt phần biểu diễn, nữ ca sĩ duy trì nguồn năng lượng ổn định, thực hiện các phần vũ đạo đồng đều, kết nối với khán giả tốt.

Nữ tân binh Gen Z từng gây sốt bởi tố chất nghệ thuật và ngoại hình sáng trưng, là "con gái cưng" của "nữ hoàng wushu" một thời - cựu vận động viên Nguyễn Thúy Hiền và nhạc sĩ Tú Dưa. Cô dần chứng minh bản thân có đủ kỹ năng để tiếp nối thế hệ nghệ sĩ Gen Z toàn năng của V-Pop.

Màn thể hiện của LEXXY tại Bốc Fest cho thấy các festival hoàn toàn có thể đóng vai trò của các gameshow âm nhạc đời đầu của Việt Nam như Sao Mai Điểm Hẹn hay The Voice, trở thành bệ phóng cho những tân binh, qua đó duy trì tính kế thừa giữa các thế hệ nghệ sĩ.