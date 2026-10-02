Lexus Việt Nam 'nhá hàng' mẫu xe mới sắp ra mắt

Trong video, Lexus gọi sản phẩm sắp xuất hiện là sự chuyển mình của một dòng xe mang tính biểu tượng. Những hình ảnh được hé lộ cho thấy kiểu dáng sedan với phần thân kéo dài cùng những thay đổi về thiết kế, nhiều khả năng đây là Lexus ES thế hệ mới. Theo kế hoạch, mẫu xe mới sẽ được giới thiệu tại Việt Nam vào ngày 7/10/2026.

Đoạn video ngắn hé lộ mẫu xe mới Lexus chuẩn bị ra mắt thị trường Việt Nam.

Nếu đúng là ES thế hệ mới, đây sẽ là lần đầu mẫu sedan này tại Việt Nam chuyển sang danh mục động lực chỉ gồm các phiên bản điện hóa. Thông tin từ đại lý cho biết xe dự kiến có hai phiên bản ES 350h sử dụng hệ truyền động hybrid và một bản ES 500e chạy hoàn toàn bằng điện.

Mức giá được các đại lý dự kiến cho hai bản hybrid lần lượt khoảng 2,36 tỷ và 2,58 tỷ đồng. Phiên bản ES 500e cao hơn, có thể được niêm yết ở mức khoảng 2,98 tỷ đồng. Đây vẫn là thông tin tham khảo trước thời điểm Lexus công bố chính thức.

Không chỉ xuất hiện trong đoạn video giới thiệu, những chiếc Lexus ES thế hệ mới cũng đã được bắt gặp tại Việt Nam trước ngày ra mắt. Một xe ES 350h được ghi nhận tại khu vực kiểm tra khí thải ở Hà Nội, còn ES 500e xuất hiện trên đường phố, cho thấy cả hai cấu hình dự kiến bán trong nước đã được đưa về chuẩn bị cho thị trường.

Lexus ES thế hệ mới bắt gặp trên đường phố Việt Nam.

Thông tin về bản thuần điện cũng có thêm cơ sở từ dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Trong danh sách công bố ngày 24/9, Lexus ES 500e CG được ghi nhận với hệ thống gồm hai mô-tơ điện.

Tại Mỹ, ES 500e sử dụng hệ dẫn động DIRECT4 và đạt công suất 338 mã lực. Xe có khối lượng không tải 2.280 kg, trong khi khối lượng toàn bộ theo thiết kế là 2.735 kg. Mức tiêu thụ năng lượng được công bố ở mức 356,04 Wh/km, cao hơn con số 178 Wh/km của Porsche Taycan.

Lexus ES thế hệ mới cũng có sự thay đổi lớn về kích thước. Xe dài 5.140 mm, rộng 1.920 mm, cao 1.560 mm và sở hữu chiều dài cơ sở 2.950 mm. So với thế hệ trước, chiều dài tăng 165 mm, chiều rộng thêm 56 mm, chiều cao tăng 114 mm và trục cơ sở kéo dài 79 mm.

Lexus ES thế hệ mới.

Sự gia tăng kích thước đi cùng một tỷ lệ thân xe mới, với phần thân kéo dài và đường nóc được hạ thấp. Lexus đồng thời điều chỉnh nhiều chi tiết theo hướng tối ưu khí động học, trong khi thiết kế tổng thể chịu ảnh hưởng từ mẫu concept LF-ZC.

Bên trong, ES thế hệ mới có màn hình trung tâm 14 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Ở một số thị trường quốc tế, các phiên bản cao cấp còn có hàng ghế sau chỉnh điện tích hợp sưởi, thông gió, massage và đệm đỡ chân. Những trang bị cụ thể dành cho xe bán tại Việt Nam sẽ được Lexus công bố khi mẫu xe chính thức ra mắt.