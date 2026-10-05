Lexus và Toyota triệu hồi xe do lỗi hệ thống lái

Carscoops đưa tin, các dòng xe của Toyota và Lexus nổi tiếng về độ tin cậy trong nhiều thập kỷ. Thậm chí, một nghiên cứu mới đây còn vinh danh hai thương hiệu này là những "ông vua" độ bền đường dài. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa xe của hai thương hiệu miễn nhiễm với lỗi kỹ thuật.

617 xe Toyota và Lexus bị triệu hồi do lỗi chi tiết nối giữa trục lái và bánh xe.

Cơ quan Quản lý An toàn giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) vừa công bố chương trình triệu hồi, cho thấy một số mẫu xe đời mới của Toyota và Lexus cần phải được sửa chữa do lỗi liên quan trục lái.

Theo Toyota, một lô nhỏ ngõng trục lái (khớp nối giữa trục lái và bánh xe) phía trước bằng nhôm đúc đã được xuất xưởng và lắp đặt, dù chưa hoàn thành đầy đủ một công đoạn nhỏ trong quy trình sản xuất.

Tuy nhiên, lỗi xuất phát do phía nhà cung cấp là Bharat Forge Aluminum USA đã không đưa một lô sản phẩm qua công đoạn xử lý nhiệt hóa già. Điều này khiến ngõng trục lái không đạt đủ độ cứng cần thiết và làm tăng nguy cơ bị gãy tại các điểm gắn giảm xóc hoặc rô-tuyn lái nếu xe sập ổ gà hoặc va vào gờ đường, từ đó có thể dẫn đến mất kiểm soát lái.

Nhà cung cấp đã phát hiện ra sự cố tiềm ẩn này vào cuối tháng 6/2026 trong một đợt kiểm tra chất lượng định kỳ.

Công ty này đã nhanh chóng liên hệ với Toyota và hãng xe Nhật Bản đã tiến hành thử nghiệm rồi xác nhận những chiếc ngõng trục lái yếu này đã được lắp trên 617 xe tại Mỹ, tất cả đều thuộc phiên bản năm 2026.

Danh sách này bao gồm các mẫu Lexus TX350 sản xuất từ ngày 19/6/2026 - 25/6/2026; Lexus RX350H sản xuất từ 18/6/2026 - 24/6/2026; Lexus RX350 xuất xưởng từ 18/6/2026 - 24/6/2026; Lexus TX500H xuất xưởng từ 19/6/2026 - 25/6/2026 và duy nhất một chiếc Lexus RX500H sản xuất ngày 23/6/2026.

Về phía các mẫu xe Toyota bị ảnh hưởng, danh sách bao gồm Grand Highlander sản xuất từ 19/6/2026 đến 26/6/2026 và Grand Highlander Hybrid xuất xưởng từ 19/6/2026 - 25/6/2026.

Toyota cho biết hãng chưa nhận được bất kỳ yêu cầu bảo hành nào liên quan đến lỗi ngõng trục lái kém chất lượng này, cũng như chưa ghi nhận bất kỳ tai nạn hay chấn thương nào xảy ra.