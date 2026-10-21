Lexus TX 2027 ra mắt: Công suất 366 mã lực, giá khởi điểm hơn 1,5 tỷ đồng

Đáng chú ý nhất là việc hãng xe Nhật Bản tạm ngừng phân phối phiên bản TX 550h+ sử dụng hệ truyền động hybrid sạc điện (PHEV), trong khi tiếp tục duy trì hai lựa chọn gồm động cơ xăng và hybrid thông thường. Giá khởi điểm của Lexus TX 350 2027 tăng lên 58.890 USD (tương đương 1,524 tỷ đồng).

Lexus TX 2027.

Mức giá kể trên đã bao gồm phí vận chuyển, cao hơn 400 USD (10,35 triệu đồng) so với đời cũ. Dù không có nhiều thay đổi về thiết kế tổng thể hay công nghệ, mẫu SUV hạng sang ba hàng ghế vẫn được tinh chỉnh một số trang bị nhằm duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc.

Ở đời xe 2027, Lexus tập trung điều chỉnh danh mục sản phẩm thay vì thực hiện một đợt nâng cấp toàn diện cho TX. Theo đó, phiên bản TX 550h+ PHEV tạm thời không còn xuất hiện trong danh mục phân phối, dù đại diện hãng cho biết Lexus đang lên kế hoạch đưa mẫu xe này trở lại trong tương lai. Quyết định trên khiến dòng Lexus TX 2027 hiện còn hai tùy chọn hệ truyền động chính.

Phiên bản TX 350 sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp dung tích 2,4 lít, sản sinh công suất tối đa 275 mã lực. Trong khi đó, TX 500h được trang bị hệ truyền động hybrid với tổng công suất 366 mã lực, hướng đến nhóm khách hàng muốn kết hợp khả năng vận hành mạnh mẽ với hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Các phiên bản hybrid cao cấp của dòng xe này có giá bán vượt 75.000 USD (1,941 tỷ đồng).

Bên cạnh việc điều chỉnh hệ truyền động, Lexus cũng thực hiện một số thay đổi kỹ thuật nhỏ trên TX 350 2027. Cụ thể, hệ thống trợ lực phanh chân không được tinh chỉnh, đồng thời phần mềm điều khiển chức năng giữ phanh tự động Brake Hold cũng được cập nhật. Những điều chỉnh này không làm thay đổi đáng kể đặc tính tổng thể của xe nhưng nhằm hoàn thiện trải nghiệm sử dụng trong các tình huống di chuyển hằng ngày, đặc biệt khi thường xuyên dừng và khởi hành trong đô thị.

Về ngoại thất, Lexus đưa màu sơn đỏ Matador Red Mica trở lại danh mục tùy chọn, ngoại trừ các phiên bản F Sport. Trên TX 500h, logo Direct4 ở phía sau được thay thế bằng ký hiệu AWD, trong khi phiên bản Premium được trang bị bộ mâm hợp kim 20 inch với lớp hoàn thiện màu xám đậm hơn, tạo điểm nhấn mới cho diện mạo xe.

Lexus TX được phát triển dành cho khách hàng cần một mẫu SUV hạng sang ba hàng ghế, chú trọng không gian hành khách và khả năng chuyên chở hành lý. Kể từ khi ra mắt, mẫu xe này ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực tại Bắc Mỹ và trở thành một trong những sản phẩm quan trọng của Lexus trong phân khúc SUV cỡ lớn. Theo thông tin được cung cấp, doanh số TX hiện chỉ đứng sau hai dòng xe RX và NX trong danh mục sản phẩm của thương hiệu Nhật Bản.

Sức hút của Lexus TX cũng phản ánh nhu cầu đối với những mẫu SUV hạng sang có hàng ghế thứ ba rộng rãi, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng gia đình so với các mẫu SUV thiên về thiết kế thể thao hoặc có kích thước nhỏ hơn.