Lexus sắp bán xe 'Made in China'

Theo Autohome, Lexus sẽ ra mắt mẫu xe “Made in China” đầu tiên tại Trung Quốc vào năm 2027. Động thái này đồng thời chấm dứt chiến lược chỉ bán xe nhập khẩu mà thương hiệu xe sang của Toyota đã theo đuổi gần 3 thập kỷ tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới.

Chiếc Lexus đầu tiên sản xuất tại Trung Quốc sẽ là một mẫu SUV thuần điện, xuất xưởng từ nhà máy Electrified Shanghai tọa lạc tại quận Kim Sơn (Thượng Hải) - nơi Toyota nắm quyền sở hữu toàn bộ. Lexus chưa công bố tên gọi, giá bán cũng như các thông số kỹ thuật của mẫu SUV điện này.

Nhà máy sẽ áp dụng công nghệ đúc nguyên khối gigacasting cùng quy trình lắp ráp không sử dụng băng chuyền truyền thống. Theo báo cáo, sản lượng ban đầu dự kiến rơi vào khoảng 1.000 xe/tháng.

Nhà máy Electrified Shanghai của Lexus ở Kim Sơn đã bắt đầu được xây dựng từ năm 2025. Cơ sở này hoạt động theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, cho phép Toyota sản xuất ôtô thương hiệu Lexus một cách độc lập, không phụ thuộc vào hai liên doanh hiện có với GAC và FAW tại Trung Quốc.

Bên ngoài nhà máy Electrified Shanghai của Lexus ở Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: Autohome.

Nhà máy sẽ sử dụng các cấu trúc đúc nhôm cho phần khung phía trước và phía sau, hợp nhất nhiều linh kiện thành các cụm chi tiết lớn hơn, nhờ đó giảm bớt số lượng phụ tùng và công đoạn lắp ráp. Xe thành phẩm cũng sẽ tự di chuyển giữa các trạm trong nhà máy, thay vì di chuyển trên băng chuyền truyền thống.

Hiện, Lexus đang trải qua giai đoạn tương đối khó khăn ở Trung Quốc. Doanh số của thương hiệu xe sang Nhật Bản đã giảm từ mức đỉnh 227.000 xe hồi năm 2021 xuống còn 182.458 xe trong năm 2025.

Trong 8 tháng đầu năm nay, Lexus ES bán được khoảng 57.800 xe cho khách hàng Trung Quốc, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số đại lý đang ưu đãi hơn 50.000 NDT (khoảng 7.000 USD) cho khách hàng mua mẫu sedan hạng sang này.

Doanh số dòng sedan Lexus ES giảm mạnh tại Trung Quốc. Ảnh minh họa: Phong Vân.

Khi chuyển sang sản xuất nội địa, Lexus sẽ tránh được mức thuế 15% mà Trung Quốc đang áp lên ôtô con nhập khẩu nguyên chiếc.

Điều này giúp thương hiệu xe sang của Toyota có sự linh hoạt về giá bán, gia tăng khả năng cạnh tranh với các thương hiệu xe điện cao cấp nội địa như Nio hay Zeekr.