Lexus RX 2027 từ hơn 1,4 tỷ đồng - thêm kính cản tia hồng ngoại cách nhiệt

Nürburgring Nordschleife thường là sân chơi của những mẫu xe thể thao, siêu xe và xe hatchback hiệu suất cao dành cho đường đua chứ không phải những mẫu SUV gia đình thông thường như Lexus RX. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển một số nâng cấp cho mẫu xe RX vốn bán rất chạy, Lexus đã tìm đến đường đua nổi tiếng của Đức.

Cụ thể, trong quá trình tối ưu phiên bản mới của RX, Lexus đã sử dụng cơ sở thử nghiệm của hãng tại Nürburgring để thực hiện một số cải tiến đối với khung gầm, qua đó nâng cao độ ổn định và sự êm ái. Thương hiệu Nhật Bản cho biết đường đua được mệnh danh "Địa ngục Xanh” là địa điểm lý tưởng để tinh chỉnh những thay đổi này nhờ những đoạn đường nhấp nhô và bề mặt không đồng nhất.

Những tinh chỉnh trên Lexus RX 2027 cũng hứa hẹn mang đến đặc tính vận hành tuyến tính và tự nhiên hơn. Tuy nhiên, điều này có lẽ không có nhiều ý nghĩa đối với phần lớn khách hàng mua dòng SUV hạng sang dành cho gia đình như RX. Ngoài ra, Lexus cũng thực hiện một số thay đổi nhỏ khác trên RX.

Chẳng hạn, xe hiện được trang bị kính cửa trước mới có khả năng với công nghệ cách nhiệt được cải thiện. Chức năng tự động giữ phanh tạm thời (Auto Hold) cũng được cập nhật với tính năng ghi nhớ. Ngoài ra, Lexus RX350 và RX350h 2027 còn được trang bị thêm gương chiếu hậu kỹ thuật số. Trong khi đó, camera hành trình phía trước và phía sau trở thành trang bị tiêu chuẩn của dòng SUV hạng sang này.

Hiện tại, Lexus mới chỉ công bố RX mới tại Nhật Bản và chưa cho biết thời điểm mẫu xe có thể được ra mắt tại các thị trường khác. Tại Nhật Bản, phiên bản khởi điểm của dòng xe là RX350 L sử dụng động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.4L và hệ dẫn động 2 bánh. Động cơ sản sinh công suất tối đa 275 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm.

Nằm phía trên RX350 tiêu chuẩn tại Nhật Bản là RX350h, sử dụng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.4L, kết hợp với 2 mô-tơ điện. Hệ truyền động này cho tổng công suất 246 mã lực và mô-men xoắn cực đại 316 Nm.

Tiếp đến là Lexus RX450+ với hệ truyền động hybrid sạc điện, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L nâng cấp, cho tổng công suất 304 mã lực. Cao cấp nhất là Lexus RX500h, dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.4L tạo ra công suất tối đa 366 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550 Nm.

Giá xe Lexus RX 2027 ở thị trường Nhật Bản dao động từ 7.040.000-9.290.000 Yên (khoảng 1,408-1,858 tỷ đồng). Dự đoán, sau Nhật Bản và các thị trường quốc tế, mẫu xe SUV hạng sang này cũng sẽ sớm được đưa về bán chính hãng tại Việt Nam.

Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Lexus RX 350 AWD Luxury 2027 mới.