Lexus RX 2027 ra mắt, giá hơn 1,4 tỷ đồng

Thay đổi đáng chú ý nhất về mặt hình thức của Lexus RX 2027 là tùy chọn kẹp phanh màu đỏ trên các phiên bản F Sport Handling và F Sport Performance, nhưng nhìn tổng thể, Lexus RX 2027 gần như không có nâng cấp lớn về hệ truyền động hay công nghệ vận hành.

Lexus RX 2027.

Đối với Lexus RX 2027, mức tăng giá chủ yếu đến từ việc hãng loại bỏ các phiên bản Standard giá thấp và buộc khách hàng phải lựa chọn phiên bản Premium trở lên. Cụ thể, cả RX 350 Standard và RX 350h Standard đều bị khai tử, khiến RX 350 Premium trở thành phiên bản khởi điểm mới. Giá Lexus RX 350 dẫn động cầu trước hiện ở mức 55.450 USD (tương đương 1,442 tỷ đồng), đã bao gồm phí vận chuyển, tăng 2.675 USD (69,54 triệu đồng) so với mức 52.775 USD (1,372 tỷ đồng) của phiên bản tương ứng năm 2026.

Mức tăng tương tự cũng xuất hiện trên RX 350 dẫn động bốn bánh. Phiên bản RX 350 AWD có giá từ 57.050 USD (1,483 tỷ đồng), tăng 2.675 USD (69,54 triệu đồng) so với mức 54.375 USD (1,414 tỷ đồng) trước đây. Với hệ truyền động hybrid, Lexus RX 350h cũng tăng giá từ 55.075 USD (1,432 tỷ đồng) lên 57.750 USD (1,501 tỷ đồng).

Tuy nhiên, nếu chỉ xét những phiên bản Premium vốn đã tồn tại trước đó, mức tăng thực tế nhẹ hơn đáng kể, khoảng 500 USD (13,00 triệu đồng). Trong khi đó, mẫu hybrid cắm điện Lexus RX 450h+ chỉ tăng 100 USD (2,60 triệu đồng). Điều này cho thấy phần lớn mức tăng 2.675 USD (69,54 triệu đồng) ở giá khởi điểm không đến từ việc Lexus tăng giá trực tiếp một phiên bản, mà do hãng loại bỏ những cấu hình rẻ hơn và đưa RX Premium lên vị trí khởi điểm.

Bù lại, Lexus bổ sung tùy chọn kẹp phanh màu đỏ cho RX 2027 trên hai phiên bản F Sport Handling và F Sport Performance. Đây gần như là thay đổi ngoại thất đáng chú ý nhất mà hãng công bố cho mẫu SUV này trong năm model mới. Chi tiết màu đỏ giúp khu vực bánh xe trở nên nổi bật hơn và tạo diện mạo thể thao cho RX F Sport, dù không mang lại bất kỳ thay đổi nào về công suất hay khả năng vận hành. Đáng chú ý, những hình ảnh chính thức mà Lexus công bố về RX 2027 lại không tập trung thể hiện rõ tùy chọn kẹp phanh này.

Những thay đổi về dịch vụ kết nối thậm chí đáng chú ý hơn so với các nâng cấp về ngoại hình. Trên Lexus RX đời 2026, những xe được trang bị màn hình cảm ứng 14 inch đi kèm gói dùng thử Drive Connect trong 3 năm, bao gồm tính năng định vị dựa trên dữ liệu đám mây và trợ lý ảo “Hey Lexus”. Tuy nhiên, sang năm 2027, thời gian dùng thử Drive Connect bị rút xuống chỉ còn 3 tháng. Điều này đồng nghĩa người mua sẽ phải trả phí sớm hơn nếu muốn tiếp tục sử dụng đầy đủ các tính năng kết nối sau thời gian trải nghiệm.

Ở chiều ngược lại, Lexus lại kéo dài thời gian dùng thử Remote Connect từ 3 năm lên 5 năm. Đây là gói dịch vụ có nhiều tính năng thực tế hơn đối với nhu cầu sử dụng hàng ngày, chẳng hạn khởi động xe từ xa, khóa hoặc mở khóa xe và điều khiển hệ thống điều hòa thông qua ứng dụng. Việc kéo dài thời gian sử dụng Remote Connect có thể phần nào bù đắp cho việc rút ngắn thời gian trải nghiệm Drive Connect, nhưng chưa đủ để tạo ra sự thay đổi lớn về giá trị tổng thể của RX 2027.

Ngoài những thay đổi trên, hệ truyền động, thông số hiệu suất, nền tảng khung gầm và hệ thống an toàn của Lexus RX 2027 được giữ nguyên. Điều này đồng nghĩa khách hàng không nhận được một động cơ mới hay những nâng cấp đáng kể về khả năng vận hành dù giá khởi điểm của mẫu SUV tăng lên. Lexus cũng thu hẹp bảng màu ngoại thất từ 10 lựa chọn xuống còn 8, trong đó dường như hai màu Eminent White Pearl và Copper Crest đã bị loại khỏi danh sách.

Lexus cũng không còn đề cập đến gói trang bị ngoại hình từng xuất hiện trên RX đời 2026. Tuy nhiên, việc gói này có thực sự bị loại bỏ khỏi danh mục sản phẩm hay chỉ không được đề cập trong thông báo ban đầu vẫn cần được xác nhận thông qua tài liệu hướng dẫn đặt hàng đầy đủ của Lexus.