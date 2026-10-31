Lexus LX ra mắt phiên bản F Sport mới, thêm tùy chọn động cơ xăng và hybrid

Lexus LX F Sport được phát triển dành cho khách hàng yêu thích phong cách mạnh mẽ và thể thao hơn trên dòng SUV hạng sang cỡ lớn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng mắt lưới sơn đen bóng, kết hợp cản trước và cản sau thiết kế riêng. Logo F Sport xuất hiện tại nhiều vị trí để tạo dấu ấn nhận diện. Bộ mâm hợp kim rèn 22 inch sơn đen cùng cùm phanh màu đỏ càng làm tăng vẻ khỏe khoắn cho mẫu xe.

Ở phía sau, cản dưới được bổ sung họa tiết dạng lưới đồng bộ với thiết kế đầu xe. Lexus LX F Sport còn có màu sơn Neutrino Gray độc quyền dành riêng cho phiên bản này. Bên cạnh đó, màu White Nova Glass Flake mới cũng được bổ sung vào danh mục màu sơn của toàn bộ dòng LX. Những thay đổi giúp mẫu SUV tạo sự khác biệt so với các phiên bản thông thường.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng mắt lưới sơn đen bóng.

Không gian nội thất tiếp tục nhấn mạnh phong cách thể thao thông qua ghế ngồi ôm sát cơ thể và bàn đạp bằng nhôm. Bậc cửa khắc logo F Sport, vô-lăng cùng cần số bọc da đục lỗ góp phần hoàn thiện diện mạo khoang lái. Lexus sử dụng các chi tiết ốp nhôm Hadori, lấy cảm hứng từ nghệ thuật rèn kiếm truyền thống Nhật Bản. Khách hàng có thể lựa chọn hai tông nội thất đỏ Flare Red hoặc đen.

Phía sau vô-lăng là màn hình TFT 12,3 inch với giao diện đồ họa được thiết kế riêng cho phiên bản F Sport. Không chỉ thay đổi về diện mạo, Lexus còn tập trung cải thiện khả năng vận hành thông qua những điều chỉnh ở khung gầm. Xe được trang bị giảm chấn hiệu suất cao Performance Dampers, thanh cân bằng phía sau và vi sai hạn chế trượt Torsen ở cầu sau. Những trang bị này hướng đến khả năng kiểm soát thân xe tốt hơn khi di chuyển.

Không gian nội thất tiếp tục nhấn mạnh phong cách thể thao.

Hệ thống trợ lực lái điện EPS và hệ thống treo thích ứng AVS trên LX F Sport được hiệu chỉnh riêng nhằm tăng độ nhạy của vô-lăng. Các điều chỉnh cũng giúp cải thiện khả năng kiểm soát dao động thân xe khi vào cua. Bên cạnh phiên bản thể thao, toàn bộ dòng Lexus LX đời mới tại Nhật Bản đều được nâng cấp hệ thống EPS và cấu trúc hệ thống treo. Qua đó, hãng hướng đến sự cân bằng giữa độ ổn định, cảm giác lái và sự thoải mái cho hành khách.

Về động cơ, Lexus LX tiếp tục cung cấp hai lựa chọn truyền động gồm máy xăng và hybrid tự sạc. Phiên bản LX 600 sử dụng động cơ V6 3.5L tăng áp kép, sản sinh công suất 409 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm. Trong khi đó, LX 700h kết hợp động cơ V6 3.5L tăng áp kép với mô-tơ điện. Hệ truyền động hybrid này đạt tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm.

Cả LX 600 và LX 700h đều sử dụng hộp số tự động 10 cấp Direct Shift cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Cấu hình này được duy trì trên các phiên bản tại thị trường Nhật Bản. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở hệ truyền động, với bản LX 600 sử dụng động cơ xăng truyền thống và LX 700h bổ sung công nghệ hybrid. Nhờ đó, khách hàng có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Lexus LX tiếp tục cung cấp hai lựa chọn truyền động.

Tại Nhật Bản, Lexus LX 600 tiêu chuẩn có giá khởi điểm 15,6 triệu Yên, tương đương khoảng 2,56 tỷ đồng. Phiên bản LX 600 F Sport được niêm yết ở mức 17 triệu Yên, tương đương khoảng 2,79 tỷ đồng. Trong khi đó, LX 700h F Sport có giá từ 18 triệu Yên, tương đương khoảng 2,95 tỷ đồng. Mức giá giữa các phiên bản phản ánh sự khác biệt về hệ truyền động và trang bị.

Đứng đầu danh mục là Lexus LX 700h Executive với giá 22,1 triệu Yên, tương đương khoảng 3,47 tỷ đồng. Phiên bản này có mức giá cao hơn các cấu hình F Sport được công bố tại thị trường Nhật Bản. Việc bổ sung LX F Sport mang đến lựa chọn mới cho khách hàng yêu thích thiết kế thể thao trên dòng SUV đầu bảng của Lexus. Trong khi đó, hai cấu hình động cơ xăng và hybrid tiếp tục đáp ứng những nhu cầu vận hành khác nhau.