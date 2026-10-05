Lexus LX 2027 trình làng, giá khởi điểm gần 2,6 tỷ đồng

Lexus vừa công bố loạt nâng cấp mới dành cho dòng SUV hạng sang LX tại thị trường nội địa Nhật Bản. Đáng chú ý nhất là việc bổ sung Lexus LX F Sport, phiên bản vốn đã được cung cấp tại Mỹ và Trung Đông kể từ khi thế hệ hiện tại ra mắt vào cuối năm 2021 nhưng đến nay mới xuất hiện trong danh mục sản phẩm tại Nhật Bản. Bên cạnh thay đổi về phiên bản, Lexus cũng thực hiện các tinh chỉnh đối với hệ thống khung gầm trên toàn bộ dòng LX, hướng tới cải thiện khả năng kiểm soát thân xe và trải nghiệm lái.

Lexus LX 2027.

Tại Nhật Bản, Lexus LX F Sport mới được cung cấp cho cả LX 600 và LX 700h, bên cạnh những phiên bản quen thuộc gồm LX tiêu chuẩn, LX Overtrail+ thiên về khả năng off-road và LX Executive cao cấp. Về ngoại hình, LX F Sport được nhận diện bằng lưới tản nhiệt mang phong cách thể thao hơn, các đường viền mới ở phần dưới cản trước cùng huy hiệu F Sport. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim rèn 22 inch sơn đen, kết hợp kẹp phanh màu đỏ, tạo điểm nhấn khác biệt so với các phiên bản còn lại.

Lexus cũng dành riêng cho LX F Sport màu sơn ngoại thất Neutrino Gray và tùy chọn nội thất Flare Red. Bên trong khoang cabin, phiên bản này sở hữu ghế thể thao, các chi tiết trang trí bằng nhôm Hadori lấy cảm hứng từ kỹ thuật chế tác kiếm Nhật Bản, bậc cửa có logo thương hiệu và bàn đạp bằng nhôm. Vô-lăng và cần số được bọc da sần, góp phần tạo nên không gian nội thất mang đậm phong cách thể thao.

Không chỉ thay đổi diện mạo, Lexus LX F Sport còn được tinh chỉnh đáng kể về khả năng vận hành. Phiên bản này sử dụng thiết lập riêng cho hệ thống giảm xóc hiệu suất cao, hệ thống treo biến thiên thích ứng AVS và hệ thống lái trợ lực điện EPS. Đặc biệt, xe được trang bị bộ vi sai chống trượt Torsen ở cầu sau, qua đó hỗ trợ khả năng truyền lực và kiểm soát xe khi vận hành ở tốc độ cao hoặc trên những cung đường có độ bám thay đổi.

Đối với các phiên bản LX còn lại, Lexus cũng thực hiện những điều chỉnh đối với hệ thống khung gầm nhằm cải thiện cảm giác lái và đặc tính hệ thống treo. Hãng hướng tới khả năng điều khiển chính xác hơn, đồng thời nâng cao sự ổn định và thoải mái trong quá trình vận hành. Những thay đổi này được áp dụng trên toàn bộ dòng xe và có khả năng tiếp tục được mở rộng sang các thị trường khác trong thời gian tới.

Phiên bản Lexus LX 600 tiêu chuẩn tại Nhật Bản sử dụng bộ mâm hợp kim nhôm 20 inch với thiết kế sáu chấu kép, hoàn thiện bằng lớp sơn phủ trong suốt màu tối. Trong khi đó, LX Overtrail+ tập trung vào khả năng vận hành địa hình được trang bị bộ lốp 265/70R18 có kích thước lớn hơn. Loại lốp này được tối ưu cả cấu trúc lẫn thiết kế hoa văn gai nhằm giảm tiếng ồn khi xe chạy trên đường nhựa, đồng thời sử dụng các mảng gai dạng khối ở thành lốp để tăng vẻ khỏe khoắn và khả năng vận hành trên địa hình khó.

Lexus cũng mở rộng tùy chọn màu sắc cho dòng LX tại Nhật Bản với màu Trắng Nova Glass Flake mới. Màu sơn này được cung cấp trên toàn bộ các phiên bản, giúp khách hàng có thêm lựa chọn bên cạnh những màu ngoại thất hiện có.

Về hệ truyền động, Lexus LX tiếp tục sử dụng hai tùy chọn động cơ quen thuộc. LX 600 được trang bị động cơ xăng V6 tăng áp kép dung tích 3,5 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 409 mã lực, mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Trong khi đó, LX 700h sử dụng hệ thống hybrid tự sạc, kết hợp động cơ V6 tăng áp kép với mô-tơ điện, cho tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm. Cả hai phiên bản đều truyền sức mạnh tới bốn bánh thông qua hộp số tự động Direct Shift 10 cấp.

Tại Nhật Bản, giá Lexus LX sau khi được cập nhật khởi điểm từ 15,6 triệu Yen (tương đương 2,569 tỷ đồng) đối với LX 600 tiêu chuẩn. Phiên bản mới Lexus LX 600 F Sport có giá 17 triệu Yen (2,799 tỷ đồng), trong khi LX 700h F Sport có giá khởi điểm 18 triệu Yen (2,964 tỷ đồng). Lexus LX 700h Executive cấu hình 4 chỗ có giá 22,1 triệu Yen (3,639 tỷ đồng).