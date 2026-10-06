Lexus LX 2027 ra mắt - thêm bản F Sport, giá từ 98.900 USD

Lexus vừa công bố một số nâng cấp dành cho dòng xe SUV hạng sang LX tại thị trường quê nhà Nhật Bản. Đáng chú ý nhất là khách hàng Nhật lần đầu được lựa chọn phiên bản F Sport, vốn đã được cung cấp tại Mỹ và Trung Đông kể từ khi thế hệ hiện tại ra mắt cuối năm 2021.

Tại Nhật Bản, Lexus LX F Sport 2027 được cung cấp cho cả LX 600 sử dụng động cơ xăng và LX 700h hybrid, bên cạnh các phiên bản LX tiêu chuẩn, Overtrail+ thiên về off-road và Executive cao cấp.

LX F Sport sở hữu lưới tản nhiệt và các chi tiết ốp cản trước mang phong cách thể thao hơn, đi kèm logo F Sport. Xe sử dụng mâm hợp kim rèn 22 inch màu đen, kết hợp cùm phanh màu đỏ. Phiên bản này có màu ngoại thất độc quyền Neutrino Gray và nội thất Flare Red.

Khoang cabin được bổ sung ghế thể thao, các chi tiết nhôm Hadori lấy cảm hứng từ kiếm Nhật, nẹp bậc cửa F Sport, bàn đạp nhôm cùng vô-lăng và cần số bọc da dập nổi. Đáng chú ý, Lexus đã hiệu chỉnh riêng giảm chấn hiệu suất cao, hệ thống treo biến thiên thích ứng AVS và hệ thống trợ lực lái điện EPS cho F Sport.

Xe cũng được trang bị vi sai chống trượt Torsen ở cầu sau. Không chỉ F Sport, các phiên bản còn lại của LX cũng nhận được những thay đổi về cảm giác đánh lái và đặc tính hệ thống treo, hướng tới khả năng vận hành ổn định hơn nhưng vẫn duy trì sự êm ái.

LX 600 tiêu chuẩn sử dụng mâm hợp kim 20 inch, thiết kế 6 chấu kép và hoàn thiện bằng lớp phủ tối màu. Trong khi đó, phiên bản địa hình Overtrail+ được trang bị lốp 265/70R18. Cấu trúc và hoa lốp được tối ưu nhằm giảm tiếng ồn khi chạy trên đường nhựa, đồng thời phần hông lốp sử dụng thiết kế dạng khối.

Lexus cũng bổ sung màu ngoại thất White Nova Glass Flake cho toàn bộ dòng LX. Tại Nhật Bản, LX tiếp tục sử dụng hai hệ truyền động. LX 600 trang bị động cơ V6 3.5L tăng áp kép, cho công suất 409 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm.

Trong khi đó, LX 700h sử dụng hệ thống hybrid tự sạc, kết hợp động cơ V6 tăng áp kép với mô-tơ điện. Hệ thống đạt công suất 457 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm. Cả hai phiên bản đều truyền sức mạnh tới 4 bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp Direct Shift.

Tại Nhật Bản, giá bán dòng Lexus LX nâng cấp khởi điểm từ 15,6 triệu yên (khoảng 98.900 USD) cho LX 600 tiêu chuẩn. LX 600 F Sport có giá 17 triệu yên (107.800 USD), trong khi LX 700h F Sport có giá từ 18 triệu yên (114.100 USD).

Đứng đầu danh mục là LX 700h Executive 4 chỗ, với giá 22,1 triệu yên, tương đương khoảng 140.100 USD. Dự đoán, sau thị trường Nhật Bản và quốc tế, mẫu xe SUV hạng sang này cũng sẽ sớm được đưa về mở bán tại Việt Nam.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV hạng sang Lexus LX 2027.