Lexus LX 2027 giá quy đổi cao nhất hơn 3,6 tỷ đồng

Lexus vừa chính thức giới thiệu ra thị trường bản nâng cấp mới cho mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu. Đáng chú ý là các phiên bản F Sport cũng sẽ mở bán tại Nhật Bản sau khi đã có mặt tại thị trường Mỹ và Trung Đông từ năm 2021.

Với việc bổ sung tùy chọn F Sport cho cả hai biến thể thuần động cơ đốt trong LX 600 và hybrid LX 700h, mẫu xe Lexus LX 2027 sẽ 5 phiên bản, bao gồm các bản tiêu chuẩn LX, địa hình Overtrail+ và Executive. LX F Sport 2027 cũng sở hữu nhiều cải tiến về hệ thống treo và khung gầm so với bản tiền nhiệm.

Phiên bản F Sport mới có mặt trên cả hai biến thể LX 2027 thuần xăng và hybrid. Ảnh: Lexus

Ngoại thất Lexus LX F Sport hầm hố hơn so với các bản thường với cụm lưới tản nhiệt và cản trước thiết kế phong cách thể thao, kết hợp huy hiệu F Sport đặc trưng. Các phiên bản này sử dụng bộ vành hợp kim 22 inch màu đen trong khi cùm phanh màu đỏ thể thao. Xe sở hữu màu sơn xám (Neutrino Gray) độc quyền.

Trong khi đó, nội thất LX F Sport lại có tông màu đỏ (Flare Red) chủ đạo. Ghế ngồi thiết kế thể thao, ốp nhôm trang trí Hadori lấy cảm hứng từ nghệ thuật chế tác kiếm Katana, bậc lên xuống có logo thương hiệu, bàn đạp nhôm và vô-lăng, cần số bọc da và đục lỗ.

Lexus LX 2027 được hiệu chỉnh hệ thống treo và khung gầm. Ảnh: Lexus

Cải tiến quan trọng ở Lexus LX 2027 là những tinh chỉnh chuyên sâu về hệ khung gầm và hệ thống treo. Mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu hạng sang Nhật Bản dùng bộ giảm xóc hiệu năng cao, hệ thống treo biến thiên thích ứng (AVS) và hệ thống lái trợ lực điện (EPS) đều hiệu chỉnh lại. Bên cạnh đó, mẫu xe cũng trang bị vi-sai chống trượt ở cầu sau.

Các phiên bản còn lại cũng được điều chỉnh hệ thống treo nhằm cải thiện cảm giác lái. Phiên bản tiêu chuẩn LX 600 2027 trang bị bộ vành nhôm 6 chấu kép kích thước 20 inch tối màu. Phiên bản địa hình LX Overtrail dùng bộ lốp kích thước 265/70 R18 với cấu trúc và gai lốp tối ưu giảm tiếng ồn trên đường nhựa, đồng thời thành lốp thiết kế dạng khối nhằm tăng khả năng vượt địa hình.

Thiết kế khoang lái LX F Sport tại thị trường Nhật Bản. Ảnh: Lexus

Về vận hành, Lexus LX 2027 vẫn cung cấp 2 tùy chọn hệ truyền động. Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn LX 600 sử dụng động cơ xăng V6 tăng áp kép 3.5L, công suất cực đại 409 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Phiên bản hybrid LX 700h kết hợp động cơ V6 tăng áp kép 3.5L với motor điện, tổng công suất kết hợp đạt 457 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm. Cả hai tùy chọn đều đi kèm hộp số tự động 10 cấp Direct Shift và hệ dẫn động bốn bánh.

Tại thị trường Nhật Bản, phiên bản tiêu chuẩn LX 600 có mức giá bán lẻ 98.900 USD (tương đương 2,571 tỷ đồng), phiên bản LX 600 F Sport mới có giá 107.800 USD (tương đương 2,802 tỷ đồng), phiên bản hybrid LX 700h F Sport có giá từ 114.100 USD (quy đổi 2,966 tỷ đồng) và phiên bản cao cấp nhất có cấu hình 4 chỗ ngồi giá 140.100 USD (tương đương 3,642 tỷ đồng).