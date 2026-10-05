Lexus LX 2027 F Sport: Lựa chọn mới cho doanh nhân chuộng phong cách thể thao

Lexus LX 2027 thêm bản F Sport. (Ảnh: Lexus)

Lexus vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp mới của dòng SUV hạng sang LX tại thị trường Nhật Bản, trong đó đáng chú ý là sự xuất hiện của biến thể F Sport. Đây là lựa chọn hướng đến nhóm khách hàng đề cao phong cách thể thao và trải nghiệm cầm lái, bên cạnh các phiên bản LX tiêu chuẩn, Overtrail+ và Executive.

Tại Nhật Bản, LX F Sport 2027 được cung cấp trên cả hai lựa chọn động cơ xăng LX 600 và hybrid LX 700h. Ngoại thất phiên bản này tạo dấu ấn với lưới tản nhiệt và cản trước thiết kế theo hướng thể thao, bộ vành đúc 22 inch màu đen cùng cùm phanh màu đỏ. Xe cũng có màu sơn Neutrino Gray độc quyền.

Lexus LX 2027 bổ sung phiên bản F Sport với thiết kế thể thao, nội thất nổi bật và nhiều tinh chỉnh về hệ thống treo. (Ảnh: Lexus)

Không gian nội thất được phối màu Flare Red, đi cùng ghế thể thao, ốp nhôm Hadori lấy cảm hứng từ nghệ thuật chế tác kiếm Nhật, bàn đạp nhôm và vô lăng, cần số bọc da đục lỗ. Những chi tiết này tạo nên diện mạo khác biệt so với các phiên bản LX còn lại.

Đáng chú ý, Lexus không chỉ thay đổi diện mạo mà còn tập trung vào cảm giác vận hành. LX F Sport được hiệu chỉnh hệ thống giảm xóc hiệu năng cao, hệ thống treo biến thiên thích ứng (AVS) và hệ thống lái trợ lực điện (EPS). Xe trang bị thêm vi sai chống trượt Torsen ở cầu sau nhằm tăng độ ổn định và khả năng bám đường.

Lexus LX 2027 vẫn sử dụng động cơ xăng 3.5 V6 tăng áp kép, công suất 409 mã lực, mô-men xoắn 650 Nm trên LX 600. Trong khi đó, LX 700h kết hợp động cơ V6 tăng áp kép với môtơ điện, cho tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm. Cả hai sử dụng hộp số tự động 10 cấp Direct Shift và hệ dẫn động bốn bánh.

Tại Nhật Bản, LX 600 có giá từ 98.900 USD; LX 600 F Sport từ 107.800 USD và LX 700h F Sport từ 114.100 USD. Bản LX 700h Executive bốn chỗ có giá cao nhất 140.100 USD.