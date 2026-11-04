Lexus lắp ráp ô tô thuần điện tại Trung Quốc

Paultan đưa tin, một báo cáo từ Autohome thể hiện chiếc Lexus đầu tiên lắp ráp tại Trung Quốc sẽ là một mẫu SUV thuần điện chạy bằng pin, dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Lexus sẽ lắp ráp một mẫu SUV thuần điện tại Trung Quốc.

Toyota đã thành lập các đại lý tại Trung Quốc cách đây hơn 20 năm và toàn bộ xe Lexus bán ra tại quốc gia này đều nhập khẩu nguyên chiếc.

Mẫu xe lắp ráp đầu tiên tại Trung Quốc sẽ ở một nhà máy mới thuộc sở hữu hoàn toàn của Toyota, đặt tại Thượng Hải. Nhà máy này áp dụng công nghệ đúc nhôm nguyên khối và dây chuyền lắp ráp không sử dụng băng tải.

Đáng chú ý, nhà máy này sẽ vận hành như một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, hoàn toàn độc lập với hai liên doanh hiện có của Toyota tại Trung Quốc. Nhà máy này có công suất dự kiến ban đầu 1.000 xe mỗi tháng.

Hiện tại, chưa có thông tin chi tiết về tên gọi, giá bán, dung lượng pin, tầm hoạt động hay cấu hình động cơ của chiếc SUV điện mới. Nhờ lắp ráp tại Trung Quốc, Lexus có thể tránh được mức thuế nhập khẩu 15% đối với xe thương mại, từ đó gia tăng khả năng cạnh tranh trước sức ép ngày càng lớn từ các thương hiệu xe nội địa.

Động thái này diễn ra nối tiếp thông báo của Toyota vào tháng 2 năm ngoái, khi tập đoàn ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với chính quyền thành phố Thượng Hải về mục tiêu trung hòa carbon.

Thỏa thuận này bao gồm việc thành lập một công ty sở hữu 100% vốn tại Thượng Hải nhằm phát triển và sản xuất xe điện chạy pin cùng các loại pin xe điện.