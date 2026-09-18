Lexus GX 550 2027 chính thức ra mắt, khởi điểm từ 69.085 USD

Thương hiệu xe sang Lexus đã mở bán mẫu SUV GX 550 đời 2027 tại thị trường Mỹ với 6 phiên bản gồm Premium, Premium+, Luxury, Luxury+, Overtrail và Overtrail+. Giá khởi điểm từ 69.085 USD cho bản Premium, đã bao gồm phí giao xe, xử lý và vận chuyển 1.550 USD.

Các phiên bản Premium+, Luxury và Luxury+ có giá lần lượt từ 73.400 USD, 81.600 USD và 85.600 USD. Trong khi đó, Overtrail và Overtrail+ có giá từ 76.730 USD và 85.010 USD. So với đời 2026, mức giá mới tăng khoảng 1.610-2.150 USD tùy phiên bản.

Trong khi đó, những thay đổi về trang bị không quá lớn. Một số phiên bản được bổ sung ghế ngoài hàng thứ hai tích hợp thông gió. GX 550 Premium tiêu chuẩn có cấu hình 7 chỗ, ghế trước sưởi và thông gió, nội thất NuLuxe, vô-lăng bọc da, màn hình đa thông tin 12,3 inch, 6 cổng USB-C, hệ thống âm thanh 10 loa, đèn nội thất và bộ nhớ vị trí cho ghế lái, vô-lăng cùng gương chiếu hậu.

Xe cũng sở hữu đèn pha LED 3 bóng, gương chiếu hậu chỉnh điện, bậc lên xuống, cửa hậu chỉnh điện, cửa sổ trời, móc kéo, mâm 20 inch và gói an toàn Lexus Safety System+ 3.0. Bản Premium+ bổ sung ghế ngoài hàng thứ hai sưởi, hàng ghế thứ ba gập điện, vô-lăng sưởi, đèn nội thất nâng cấp, sạc điện thoại không dây và đèn sương mù LED.

Ở bản Luxury, xe có ghế ngoài hàng thứ hai thông gió, ghế bọc da semi-aniline, ghế trước massage, bậc cửa phát sáng, rèm che nắng hàng ghế thứ hai và mâm 22 inch. Bản Luxury+ bổ sung ngăn làm mát, hệ thống âm thanh Mark Levinson, bậc lên xuống tự động và hệ thống treo biến thiên thích ứng.

GX 550 Overtrail có cấu hình 5 chỗ, sử dụng nội thất NuLuxe, thêm 4 cổng USB-C, các công tắc phụ được chuẩn bị sẵn, máy nén khí tích hợp và hệ thống sấy kính chắn gió. Phiên bản này còn được trang bị thanh giá nóc màu đen, bộ nâng gầm 25 mm, mâm 18 inch đi kèm lốp địa hình 33 inch, hệ thống treo E-KDSS, Crawl Control, Downhill Assist Control và Multi-Terrain Select.

Overtrail+ giữ cấu hình 5 chỗ, đồng thời bổ sung ghế ngoài hàng thứ hai thông gió, ghế trước massage, bậc cửa phát sáng, cửa hậu chỉnh điện tích hợp cảm biến đá chân và một số trang bị khác. GX 550 2027 tiếp tục sử dụng động cơ V6 3.4L tăng áp kép, kết hợp hộp số tự động 10 cấp. Động cơ sản sinh 349 mã lực và mô-men xoắn tối đa 650 Nm.

Mẫu xe SUV hạng sang GX 550 thế hệ mới nhà Lexus có khả năng tăng tốc 0-97 km/h trong 6,5 giây. Mức tiêu thụ nhiên liệu ước tính đạt 13,8 lít/100 km khi kết hợp, 11,2 lít/100 km trên đường cao tốc và 15,7 lít/100 km trong đô thị.

GX thế hệ thứ ba được xây dựng trên nền tảng TNGA-F, dùng chung với một số mẫu xe khác của Toyota và Lexus như LX, Tundra, Sequoia, Tacoma, 4Runner, Land Cruiser Prado và Land Cruiser 300. Sau khi được thiết kế lại hoàn toàn từ đời 2024, Lexus hiện chưa công bố kế hoạch nâng cấp giữa vòng đời cho GX.

Video: Đánh giá mẫu SUV hạng sang Lexus GX 550 tại Việt Nam.