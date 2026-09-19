Lexus GX 2027 thêm tiện nghi, hướng tới nhóm khách hàng chuộng SUV hạng sang

Lexus GX 2027. (Ảnh: Lexus)

Tại thị trường Mỹ, Lexus GX 2027 được phân phối với 6 phiên bản, giá 69.100-85.000 USD. Mức giá tăng 600-1.600 USD tùy phiên bản so với đời trước.

Điểm đáng chú ý nằm ở hệ thống mở cửa tự động SmartAccess, nay trở thành trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng GX. Hệ thống hỗ trợ mở cả bốn cửa và cốp sau, bổ sung yếu tố tiện dụng cho mẫu SUV hướng tới nhóm khách hàng cao cấp.

Lexus GX 2027 tại Mỹ được bổ sung một số trang bị tiện nghi trong khoang nội thất. (Ảnh: Lexus)

Các phiên bản Luxury, Luxury+ và Overtrail+ được trang bị thêm tính năng thông gió cho hàng ghế thứ hai. Đây là trang bị đáng chú ý với những khách hàng thường xuyên sử dụng xe cho các hành trình dài hoặc coi trọng sự thoải mái ở khoang hành khách.

Ngoại thất GX 2027 không thay đổi đáng kể. Xe tiếp tục sử dụng động cơ 3.4 V6 tăng áp kép, công suất 349 mã lực, mô-men xoắn 649 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian tiêu chuẩn. Khả năng kéo tối đa đạt 4.126 kg.

Việc Lexus duy trì hệ truyền động hiện tại trong khi tập trung nâng cấp tiện nghi cho thấy GX 2027 tiếp tục được định vị quanh nhóm khách hàng đề cao sự kết hợp giữa khả năng vận hành và trải nghiệm sử dụng.

Giá GX cũng đang tăng qua các năm. Năm 2026, cả 6 phiên bản tăng 2.750 USD. Tính từ khi ra mắt năm 2024, giá bản tiêu chuẩn GX đã tăng 4.835 USD, trong khi bản Overtrail+ tăng 7.760 USD.

Phiên bản hybrid từng được Lexus hứa hẹn vẫn chưa xuất hiện trên GX 2027.