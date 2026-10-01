Lexus ES50e lộ thông số kỹ thuật trước thời điểm ra mắt tại Việt Nam

Lexus ES 2026 được hãng xác nhận sẽ ra mắt khách hàng Việt Nam tại một sự kiện diễn ra tại TP.HCM vào ngày 7/10. Trước thời điểm ra mắt, Lexus ES hoàn toàn mới bản thuần điện đã được hãng công bố thông tin mức tiêu thụ năng lượng.

Thiết kế Lexus ES500e đã ra mắt tại thị trường nước ngoài.

Theo dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, Toyota Việt Nam (đơn vị nhập khẩu và phân phối Lexus chính hãng) đã gửi giấy công bố dán nhãn năng lượng tới Cục, đề nghị tiếp nhận hồ sơ để doanh nghiệp được dán nhãn năng lượng cho xe Lexus ES500e.

Theo tên gọi, có thể thấy với hậu tố "e" trong tên gọi, đây sẽ là phiên bản thuần điện của Lexus ES. Bên cạnh đó, phụ lục cũng ghi rõ cấu hình của mẫu xe là thuần điện, với mức tiêu thụ năng lượng là 356,04 Wh/km.

Đáng chú ý theo thông tin, mẫu xe sẽ trang bị hai mô-tơ điện đặt cả trước và sau. Tổng khối lượng xe đạt 2,28 tấn.

Tại nước ngoài, bản hai mô-tơ điện của Lexus ES có công suất 338 mã lực, sử dụng hệ dẫn động bốn bánh DIRECT4 có khả năng phân bổ lực kéo giữa hai cầu tùy theo điều kiện vận hành.

Thông tin về mức tiêu thụ năng lượng của Lexus ES500e.

Xe sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 74,7kWh, bố trí dưới sàn khoang hành khách.

Theo thông số Lexus công bố tại Mỹ, ES 500e có phạm vi hoạt động 276 dặm, tương đương khoảng 444km, theo tiêu chuẩn EPA khi sử dụng mâm 19 inch. Nếu trang bị mâm 21 inch, quãng đường giảm còn 272 dặm, tương đương khoảng 438km.

Các trang bị khác cũng như khả năng sạc vẫn phải chờ ngày mẫu xe chính thức ra mắt tại Việt Nam.