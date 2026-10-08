Lexus ES thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam, giá từ 2,34 tỷ đồng

Lexus ES thế hệ mới đánh dấu một cột mốc đáng chú ý khi trở thành mẫu xe đầu tiên của thương hiệu sở hữu dải sản phẩm hoàn toàn điện hóa. Tại Việt Nam, xe được phân phối với hai phiên bản hybrid gồm ES 350h Premium và ES 350h Luxury. Bên cạnh đó là ES 500e, biến thể thuần điện đầu tiên trong dòng ES. Từ ngày 07/10/2026, khách hàng có thể trải nghiệm mẫu sedan này tại Lexus Thăng Long ở Hà Nội và Lexus Trung Tâm Sài Gòn tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngoại hình ES mới được định hình theo triết lý thiết kế “Clean Tech x Elegance”, hướng đến sự tinh giản nhưng vẫn giữ nét sang trọng đặc trưng. Ngôn ngữ này được áp dụng đồng bộ từ bên ngoài vào bên trong cabin và lấy cảm hứng từ mẫu xe ý tưởng LF-ZC. Phần thân xe mang dáng hình con suốt, kết hợp cụm đèn trước chữ L thế hệ mới với cấu trúc phân tầng tương phản. Ở phía sau, cụm L-signature tách biệt cùng dải đèn mảnh giúp tăng khả năng nhận diện thương hiệu và hỗ trợ hiệu quả khí động học.

Lexus lần đầu đưa thế hệ ghế ngồi hoàn toàn mới lên ES.

Không gian bên trong ES cũng được hưởng lợi từ kích thước thân xe được gia tăng đáng kể. Chiều dài tổng thể đạt 5.145 mm, tăng 170 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.950 mm, nhỉnh hơn 80 mm so với đời trước. Những thay đổi này tạo nên tỷ lệ thân xe bề thế hơn đồng thời mở rộng không gian dành cho hành khách. Khoảng cách giữa hai hàng ghế được gia tăng, phù hợp với định hướng “Pleasant Time for All Seats” nhằm mang đến sự thư thái ở mọi vị trí.

Lexus lần đầu đưa thế hệ ghế ngồi hoàn toàn mới lên ES nhằm nâng cao sự thoải mái cho hành khách. Thiết kế ghế được làm thanh mảnh và sử dụng cấu trúc công thái học đa lớp để tăng khả năng nâng đỡ cơ thể khi xe vào cua hoặc chuyển hướng. Vị trí ghế được nâng cao giúp việc lên xuống thuận tiện hơn đồng thời cải thiện tầm quan sát. Hàng ghế sau cũng được điều chỉnh tư thế và góc ngả để tạo cảm giác thư giãn theo tinh thần Omotenashi.

Khu vực người lái tiếp tục được phát triển dựa trên triết lý Tazuna của Lexus. Lấy cảm hứng từ sự kết nối giữa người điều khiển và dây cương ngựa, triết lý này hướng đến việc giúp các thao tác trở nên trực quan và tự nhiên hơn. ES mới sở hữu vô-lăng 3 chấu thiết kế lại, cần số điện tử cùng bảng đồng hồ LCD kỹ thuật số 12,3 inch. HUD và gương chiếu hậu kỹ thuật số thế hệ mới cũng được bổ sung nhằm tăng khả năng quan sát trong quá trình vận hành.

Không gian bên trong ES cũng được hưởng lợi từ kích thước thân xe.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong khoang lái là công nghệ nút điều khiển ẩn thông minh. Đây là công nghệ lần đầu tiên được Lexus ứng dụng trên thế giới, tạo ra cách tương tác mới giữa người dùng và các chức năng trên xe. Không gian nội thất còn được nâng tầm với hệ thống âm thanh Mark Levinson 17 loa. Ở phiên bản cao nhất, hệ thống chiếu sáng bề mặt cùng các chi tiết ốp Bamboo Layering tạo hiệu ứng chiều sâu và tăng trải nghiệm đa giác quan.

Đằng sau cảm giác vận hành của ES mới là quá trình phát triển và tinh chỉnh được thực hiện tại Trung tâm kỹ thuật Shimoyama. Các kỹ sư Lexus cùng những nghệ nhân Takumi đã dành nhiều thời gian lái thử để hoàn thiện từng yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vận hành. Những hạng mục được chú trọng gồm độ cứng vững của khung gầm, khả năng kiểm soát tiếng ồn và rung động, hiệu quả khí động học, lốp xe và độ ổn định của kính. Quá trình này được thực hiện theo tinh thần Aji-migaki, tức liên tục quan sát, suy ngẫm và hoàn thiện từng chi tiết.

Không chỉ khung gầm, Lexus còn chú trọng điều chỉnh vị trí ngồi để phù hợp với nhiều vóc dáng người dùng. Ghế và phạm vi điều chỉnh vô-lăng được phát triển nhằm tạo cảm giác ổn định và tự nhiên trong suốt hành trình. Đây cũng là một phần trong cách Lexus theo đuổi trải nghiệm vận hành đặc trưng của thương hiệu. Tất cả được đặt trong tinh thần Omotenashi, với trải nghiệm của khách hàng là yếu tố được ưu tiên.

Nguồn năng lượng của phiên bản thuần điện đến từ bộ pin lithium-ion thế hệ mới.

Đối với hai phiên bản hybrid, ES được trang bị hệ truyền động nối tiếp - song song 2.5L thế hệ thứ sáu. Hệ thống sử dụng động cơ có hiệu suất nhiệt cao kết hợp hộp số hybrid hoàn toàn mới để tối ưu công suất và khả năng tái tạo năng lượng. Sự phối hợp giữa động cơ và pin cũng được tinh chỉnh nhằm tạo ra khả năng vận hành êm ái nhưng vẫn mang lại cảm giác tự tin. Đồng thời, hệ thống mới góp phần hạn chế tiếng ồn và rung động, duy trì không gian yên tĩnh vốn là đặc trưng của Lexus.

ES 500e mang một định hướng khác khi sử dụng hệ thống truyền động BEV hoàn toàn mới. Đây là mẫu sedan thuần điện đầu tiên của Lexus, được phát triển nhằm cân bằng giữa tầm hoạt động, hiệu suất vận hành và khả năng sạc. Xe còn lần đầu được Lexus trang bị chế độ lái giả lập số sàn, cho phép người lái điều khiển công suất đầu ra thông qua lẫy chuyển số. Phản hồi từ chân ga, âm thanh và màn hình hiển thị được kết hợp để tạo cảm giác điều khiển trực quan và giàu cảm xúc hơn.

Khả năng vận hành của ES 500e được hỗ trợ bởi hai mô-tơ điện và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian DIRECT4. Hệ thống có thể phân bổ mô-men xoắn giữa cầu trước và cầu sau với tỷ lệ linh hoạt từ 100:0 đến 0:100. Nhờ đó, xe duy trì độ bám đường, sự ổn định và khả năng kiểm soát trong nhiều điều kiện vận hành. Thiết kế eAxle nhỏ gọn đồng thời giúp tối ưu không gian cabin và khoang hành lý mà vẫn đảm bảo khả năng phản hồi nhanh.

SS+ 4 còn được bổ sung hai công nghệ đáng chú ý.

Nguồn năng lượng của phiên bản thuần điện đến từ bộ pin lithium-ion thế hệ mới với các cell dung lượng lớn. Cụm pin được bố trí dưới sàn xe trong phạm vi chiều dài cơ sở, qua đó góp phần hạ thấp trọng tâm và tối ưu không gian nội thất. Hệ thống làm mát hiệu suất cao kết hợp cấu trúc bảo vệ đa lớp được phát triển nhằm nâng cao độ an toàn cũng như độ bền của pin. ES 500e sử dụng chuẩn sạc CCS2 và có công nghệ quản lý nhiệt độ pin trước khi sạc để tối ưu hiệu quả nạp năng lượng.

Các công nghệ hỗ trợ quan sát cũng được Lexus chú trọng trên ES thế hệ mới. Gương chiếu hậu kỹ thuật số sử dụng hình ảnh trực tiếp từ camera phía sau và tích hợp chức năng rửa camera, giúp duy trì tầm nhìn khi điều kiện quan sát qua gương bị hạn chế. Camera toàn cảnh bổ sung chế độ hỗ trợ quan sát khi vào cua và theo dõi khoảng cách hai bên xe. Hệ thống cung cấp góc nhìn xung quanh, phía trước và hai bên, qua đó hỗ trợ bảo vệ hành khách cũng như người và phương tiện ở gần xe.

Đây là mẫu sedan thuần điện đầu tiên của Lexus.

Đáng chú ý, ES mới là mẫu xe đầu tiên của Lexus được trang bị Lexus Safety System+ 4.0 (LSS+ 4). Đây là thế hệ mới nhất của gói công nghệ an toàn chủ động Lexus, được nâng cấp khả năng nhận diện môi trường giao thông. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ người lái trong nhiều tình huống thực tế và tăng sự chủ động khi vận hành. Qua đó, Lexus tiếp tục nâng cao mức độ an tâm cho người sử dụng trên mỗi hành trình.

Bên cạnh những tính năng an toàn quen thuộc, LSS+ 4 còn được bổ sung hai công nghệ đáng chú ý. Hỗ trợ Nhận diện Biển báo Giao thông (RSA) giúp người lái nhận biết tốt hơn các thông tin biển báo trên đường. Trong khi đó, Cảnh báo Phương tiện Phía trước Khởi hành (TMN) được đưa vào lần đầu tiên, hỗ trợ người lái duy trì sự tập trung khi di chuyển. Những nâng cấp này góp phần hoàn thiện trải nghiệm của ES mới cả về thiết kế, vận hành lẫn công nghệ.