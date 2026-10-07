Lexus ES thế hệ mới lần đầu có xe thuần điện

Lexus đã thay đổi đáng kể dòng ES ở thế hệ thứ tám, thay vì chỉ nâng cấp mẫu sedan quen thuộc. Thế hệ mới sử dụng nền tảng đa hệ truyền động, cho phép phát triển cả phiên bản hybrid và xe thuần điện. Đây cũng là lần đầu trong lịch sử hơn 30 năm của ES xuất hiện phiên bản chạy pin.

Theo Lexus Global, ES thế hệ mới được giới thiệu tại Shanghai Motor Show vào tháng 4/2025 và bắt đầu được đưa tới các thị trường theo từng giai đoạn từ giữa năm 2026. Lexus xem ES mới là một phần trong quá trình chuyển sang thế hệ sản phẩm điện hóa mới của hãng.

Tại Mỹ, Lexus đưa hai phiên bản thuần điện ES 350e và ES 500e vào dòng sản phẩm năm 2026. Đây là những phiên bản BEV đầu tiên trong lịch sử ES. Cả hai sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 74,7 kWh đặt dưới sàn xe.

Lexus ES 350e tại Mỹ. Ảnh: lexus.com

ES 350e sử dụng một mô-tơ điện ở cầu trước, công suất 221 mã lực, trong khi ES 500e có thêm mô-tơ ở cầu sau và hệ dẫn động bốn bánh DIRECT4. Theo thông số Lexus công bố tại Mỹ, ES 350e tăng tốc 0-60 mph trong khoảng 7,4 giây.

ES 350e có tầm hoạt động ước tính 307 dặm, tương đương khoảng 494 km, theo tiêu chuẩn EPA khi sử dụng mâm 19 inch. Với mâm 21 inch, con số này giảm xuống 292 dặm, tương đương khoảng 470 km.

Nội thất ES 350e. Ảnh: Global Toyota

ES 500e sử dụng mô-tơ 221 mã lực ở cầu trước và mô-tơ 118 mã lực ở cầu sau. Tổng công suất hệ thống đạt 338 mã lực, thời gian tăng tốc 0-60 mph khoảng 5,1 giây. Đây là phiên bản mạnh hơn và sử dụng hệ dẫn động bốn bánh DIRECT4 của Lexus.

Do có thêm mô-tơ phía sau và hệ dẫn động bốn bánh, tầm hoạt động của ES 500e thấp hơn ES 350e. Với mâm 19 inch, Lexus công bố mức 276 dặm, tương đương khoảng 444 km; mâm 21 inch giảm xuống 272 dặm, khoảng 438 km.

Các con số trên là thông số theo tiêu chuẩn EPA dành cho thị trường Mỹ. Tầm hoạt động của ES có thể khác tại những thị trường sử dụng tiêu chuẩn đo khác, do đó không nên dùng các con số này như thông số chung cho mọi phiên bản ES 350e và ES 500e.

Lexus không chuyển ES hoàn toàn sang xe điện. Bên cạnh hai phiên bản BEV, hãng vẫn phát triển ES 350h sử dụng hệ thống hybrid thế hệ thứ sáu. Cách tiếp cận này phù hợp với chiến lược phát triển nhiều hệ truyền động của Lexus, trong đó HEV, PHEV và BEV được triển khai tùy điều kiện từng thị trường.

Theo Toyota/Lexus, các mẫu xe điện hóa gồm HEV, PHEV và BEV chiếm 52% doanh số toàn cầu của Lexus trong năm 2024. Hãng cho biết tiếp tục phát triển đồng thời các hệ truyền động này thay vì chuyển toàn bộ danh mục sang một công nghệ duy nhất.

ES thế hệ mới cũng lớn hơn đáng kể so với thế hệ trước. Theo thông số Lexus Global, xe dài 5.140 mm, rộng 1.920 mm và có chiều dài cơ sở 2.950 mm. So với thế hệ trước, chiều dài tăng 165 mm, chiều rộng tăng 55 mm và chiều dài cơ sở tăng 80 mm.

Kích thước lớn hơn tiếp tục phục vụ định hướng của ES về không gian và sự thoải mái, đặc biệt ở hàng ghế sau. Tuy nhiên, việc bổ sung bộ pin dung lượng lớn cũng làm các phiên bản thuần điện có trọng lượng đáng kể.

Lexus công bố trọng lượng ES 350e ở mức khoảng 2.105-2.185 kg, trong khi ES 500e khoảng 2.205-2.285 kg, tùy cấu hình và thị trường.

Khoang lái được thiết kế lại với màn hình thông tin 12,3 inch trước người lái và màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch. Hệ thống an toàn được nâng lên Lexus Safety System+ 4.0.

Lexus cũng bổ sung các trang bị hướng tới hành khách phía sau. Tại Mỹ, gói Executive trên ES 350e Luxury có ghế sau chỉnh điện, sưởi, thông gió, massage và đệm đỡ chân cho ghế phía sau bên phải.

Tại Mỹ, ES 350e có giá khởi điểm 48.895 USD, đã bao gồm khoản phí giao xe, xử lý và vận chuyển 1.395 USD theo cách Lexus công bố giá. ES 500e Premium AWD có giá 51.895 USD, trong khi ES 350h Premium có giá 51.095 USD.

Các mức giá trên chỉ áp dụng cho thị trường Mỹ, không thể dùng để suy ra giá bán tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, website Lexus hiện vẫn niêm yết ES 250 với giá từ 2,36 tỷ đồng và ES 300h với giá từ 3,14 tỷ đồng. Trang sản phẩm ES của Lexus Việt Nam hiện cũng chưa công bố bảng giá thương mại cho ES thế hệ mới.

Lexus Việt Nam đã công bố tài liệu giới thiệu ES thế hệ mới, nhưng việc có đưa các phiên bản ES 350e, ES 500e hoặc ES 350h mới về Việt Nam hay không, cũng như cấu hình và giá bán cụ thể, vẫn cần chờ thông tin chính thức dành cho thị trường này.

Điều này cũng có nghĩa các thông số của ES 350e và ES 500e tại Mỹ chưa thể được xem là cấu hình chính thức dành cho Việt Nam. Dung lượng pin, tầm hoạt động, trang bị, phiên bản và giá bán có thể khác tùy thị trường.

ES 500e. Ảnh: Global Toyota

Với Việt Nam, sự xuất hiện của ES thuần điện vẫn đáng chú ý. ES là một trong những dòng sedan quan trọng của Lexus và hiện đã có phiên bản hybrid tại thị trường này. Việc thế hệ mới được phát triển theo hướng hỗ trợ cả hybrid và BEV cho thấy điện hóa đang được đưa vào những dòng xe vốn lâu nay gắn với động cơ đốt trong hoặc hybrid.

Lexus đồng thời vẫn duy trì lựa chọn hybrid trên ES mới. Điều này cho phép hãng tiếp tục phục vụ những thị trường và nhóm khách hàng có tốc độ chuyển đổi sang xe thuần điện khác nhau, thay vì loại bỏ ngay các hệ truyền động hiện có.

Với ES, Lexus cũng tiếp tục nhấn mạnh những đặc tính mà hãng gắn với dòng xe này như sự yên tĩnh, êm ái và thoải mái, đồng thời đưa hệ truyền động điện vào một thế hệ sản phẩm hoàn toàn mới.

Nếu được bán tại Việt Nam, ES 350e và ES 500e sẽ đánh dấu lần đầu dòng sedan này có lựa chọn thuần điện trên thị trường. Khi đó, thay đổi đáng chú ý không chỉ nằm ở việc Lexus có thêm một mẫu xe điện, mà ở chỗ một dòng sedan hạng sang lâu đời chuyển sang giai đoạn điện hóa mới trong khi vẫn duy trì lựa chọn hybrid.