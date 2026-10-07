Lexus ES điện hóa hoàn toàn, giá cao nhất 2,94 tỷ đồng

Cuộc cách mạng giá bán và điện hoá

Lexus Việt Nam chính thức giới thiệu ES hoàn toàn mới với ba phiên bản điện hoá, loại bỏ động cơ thuần xăng. Trong đó, hai phiên bản hybrid gồm ES 350h Premium và ES 350h Luxury có giá bán lần lượt 2,34 và 2,6 tỷ đồng. Lexus ES 500e thuần điện có giá bán cao nhất 2,94 tỷ đồng.

Bảng giá Lexus ES hoàn toàn mới.

So với thế hệ cũ, giá bán Lexus ES mới được xem dễ tiếp cận hơn nhiều khi trước đây, bản hybrid, cũng là bản cao cấp nhất ES 300h có giá lên tới 3,14 tỷ đồng. Còn các bản máy xăng khởi điểm từ 2,62 tỷ đồng.

Lexus Việt Nam cho biết, ES mới khi phát triển được dẫn dắt bởi khái niệm "Trải nghiệm mẫu sedan thanh lịch và điện hóa". Đó là lý do Lexus ES mới được hãng kiên định với chiến lược tiếp cận đa chiều khi cung cấp chỉ phiên bản hybrid và thuần điện.

Trao đổi với PV, ông Osamu Hirata, Tổng giám đốc Lexus Việt Nam cho biết, việc loại bỏ các phiên bản chạy xăng sang điện hóa thể hiện mong muốn đóng góp vào mục tiêu trung hòa cacbon toàn cầu. "Công nghệ hybrid đã trưởng thành và sẽ dần được chuyển đổi để phù hợp với xu hướng mới. Tôi nghĩ xe hybrid vẫn sẽ có nhu cầu cao hơn. Với xe thuần điện, hãng sẽ tính toán mở rộng thị trường theo nhu cầu thực tế".

Hệ truyền động hybrid trên ES vừa ra mắt là thế hệ mới (hybrid nối tiếp – song song), sử dụng động cơ hiệu suất nhiệt cao, kết hợp hộp số hybrid hoàn toàn mới giúp tối ưu công suất và hiệu quả tái tạo năng lượng.

Theo Lexus, hệ thống hybrid thế hệ mới tinh chỉnh sự phối hợp giữa động cơ và pin, mang lại khả năng vận hành êm ái, tự tin và phấn khích. đồng thời cải thiện khả năng kiểm soát tiếng ồn và rung động, tạo nên không gian tĩnh lặng và thư thái. Đây là những giá trị làm nên trải nghiệm đặc trưng của Lexus.

Lexus ES 500e là sedan thuần điện đầu tiên của Lexus.

Phiên bản thuần điện ES 500e là mẫu sedan điện đầu tiên của Lexus, được phát triển với hệ thống BEV hoàn toàn mới, cân bằng giữa tầm hoạt động, khả năng vận hành và hiệu suất sạc.

Trên mẫu xe này, Lexus lần đầu giới thiệu chế độ lái giả lập số sàn, cho phép người lái điều khiển công suất đầu ra qua lẫy chuyển số, kết hợp cùng phản hồi từ chân ga, âm thanh và màn hình hiển thị, tạo nên trải nghiệm lái trực quan và giàu cảm xúc.

ES 500e được trang bị hai mô-tơ điện với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian DIRECT4, cho phép phân bổ sức kéo linh hoạt giữa cầu trước và cầu sau, mang lại độ bám đường, sự ổn định và khả năng kiểm soát trên nhiều điều kiện vận hành.

ES 500e được trang bị pin lithium-ion thế hệ mới với các cell dung lượng lớn, bố trí dưới sàn xe trong phạm vi chiều dài cơ sở, giúp hạ thấp trọng tâm, tối ưu không gian nội thất và tăng độ ổn định khi vận hành.

Hệ thống làm mát pin hiệu suất cao cùng cấu trúc bảo vệ đa lớp được phát triển nhằm nâng cao độ an toàn và độ bền.

Hệ thống sạc tiêu chuẩn CCS2, tương thích với các hệ thống sạc phổ biến tại Việt Nam, cùng công nghệ quản lý nhiệt độ pin trước khi sạc giúp tối ưu hiệu quả sạc, giảm thời gian chờ và bảo vệ pin, mang lại sự an tâm trên hành trình dài.

Bên cạnh đó trước câu hỏi của PV về hạ tầng trạm sạc sẽ được Lexus thực hiện như thế nào, đại diện Lexus Việt Nam cũng cho biết: "Khi khách hàng có nhu cầu về mẫu xe nào thì chúng tôi sẽ có những tư vấn hợp lý. Cách thức cho xe thuần điện là cung cấp trạm sạc lắp đặt tại nhà miễn phí. Đồng thời, trạm sạc công suất cao cũng được trang bị tại đại lý để phục vụ khách hàng.

Những khách có nhu cầu đi xa, hãng sẽ cung cấp bản đồ sạc để có chuyến đi tốt nhất với xe điện".

Không gian nội thất Lexus ES mới.

Hàng loạt công nghệ mới được tích hợp

ES mới sở hữu ngôn ngữ thiết kế tinh giản và thanh lịch, xuyên suốt nội ngoại thất và lấy cảm hứng từ mẫu xe ý tưởng LF-ZC.

Thân xe hình con suốt kết hợp cụm đèn trước chữ L thế hệ mới với thiết kế phân tầng tương phản, tạo nên sự cân bằng giữa thanh lịch và trẻ trung.

Phía sau, dải đèn L-signature dạng độc lập cùng dải đèn thanh mảnh tăng cường dấu ấn nhận diện Lexus, đồng thời góp phần tối ưu hiệu quả khí động học.

Với chiều dài tổng thể 5.145mm (dài hơn thế hệ cũ 170mm) và chiều dài cơ sở 2.950mm (tang 80mm so với thế hệ trước), ES mới sở hữu tỷ lệ thân xe bề thế hơn, đồng thời mang đến không gian cabin rộng rãi hàng đầu.

Khoảng cách giữa hai hàng ghế được mở rộng, mang lại sự thoải mái cho tất cả hành khách.

Thế hệ ghế ngồi hoàn toàn mới lần đầu tiên được Lexus áp dụng, sở hữu thiết kế thanh mảnh cùng cấu trúc công thái học đa lớp, tăng cường khả năng nâng đỡ cơ thể khi vào cua hoặc chuyển hướng.

Lexus ES mới dài hơn so với bản tiền nhiệm, tăng sự thoải mái cho khách hàng. Ảnh: Tiến Mạnh

Vị trí ghế được nâng cao, giúp hành khách ra vào dễ dàng hơn và mở rộng tầm quan sát, trong khi hàng ghế sau được tinh chỉnh tư thế ngồi và góc ngả, mang đến trải nghiệm thư giãn trọn vẹn theo tinh thần Omotenashi của Lexus.

Khoang lái ES tiếp tục phát triển theo triết lý Tazuna, lấy cảm hứng từ mối liên kết giữa người điều khiển và dây cương ngựa, qua đó giúp mọi thao tác với xe trở nên tự nhiên, trực quan và liền mạch.

Hàng loạt công nghệ tiên phong Lexus được áp dụng như vô-lăng 3 chấu thế hệ mới, cần số điện tử, cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD 12,3 inch, HUD và gương chiếu hậu kỹ thuật số thế hệ mới.

Đặc biệt, Lexus ES mới có nút điều khiển ẩn thông minh, công nghệ lần đầu tiên trên thế giới được Lexus ứng dụng, mang đến trải nghiệm tương tác mới trong khoang lái.

Không gian nội thất được hoàn thiện với hệ thống âm thanh 17 loa Mark Levinson, cùng hệ thống chiếu sáng bề mặt và ốp Bamboo Layering trên phiên bản cao nhất, tạo hiệu ứng chiều sâu và mang đến trải nghiệm đa giác quan.

Lexus ES cũng là mẫu xe đầu tiên được trang bị Lexus Safety System+ 4.0.

ES mới được trang bị các công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến, ngoài gương chiếu hậu điện tử còn có camera toàn cảnh với chế độ hỗ trợ quan sát khi vào cua và quan sát khoảng cách hai bên xe, cung cấp góc nhìn toàn cảnh xung quanh xe.

Lexus ES cũng là mẫu xe đầu tiên được trang bị Lexus Safety System+ 4.0 (LSS+ 4), thế hệ mới nhất của gói công nghệ an toàn chủ động Lexus.

Hệ thống được nâng cấp với khả năng nhận diện môi trường giao thông chính xác hơn, hỗ trợ người lái trong nhiều tình huống vận hành thực tế, mang lại sự tự tin và an tâm trên mỗi hành trình.

Lần đầu tiên tính năng hỗ trợ nhận diện biển báo giao thông (RSA) và cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành (TMN) được bổ sung lên ES, góp phần hỗ trợ người lái duy trì sự tập trung và chủ động hơn khi di chuyển.

Lexus ES mới hưởng chính sách bảo hành 10 năm/không giới hạn số km cho xe và pin hybrid và lên tới 10 năm/185.000km cho xe và pin của phiên bản thuần điện (tùy điều kiện nào đến trước). Khách hàng Lexus cũng được hưởng bảo dưỡng miễn phí định kỳ 3 năm/ 60.000km (tùy điều kiện nào đến trước), cùng các dịch vụ tài chính và bảo hiểm chính hãng. Khách hàng sở hữu ES 500e được lắp đặt miễn phí trụ sạc AC 22 kW chính hãng tại nhà, được miễn phí sạc 24/7 tại mạng lưới đại lý Lexus chính hãng.

Tuấn Minh