Lexus ES 2026 ra mắt Việt Nam, giá từ 2,34 tỷ đồng

Lexus ES thế hệ mới bán tại Việt Nam với 3 phiên bản

Hôm nay (7/10), Lexus chính thức giới thiệu mẫu ES thế hệ mới tại Việt Nam. Ngoài những thay đổi lớn từ ngoài vào trong, đây còn là lần đầu tiên Lexus ES có phiên bản điện, bên cạnh bản hybrid.

Lexus ES thế hệ mới được giới thiệu tại Việt Nam

Theo đó, Lexus ES mới có ba lựa chọn gồm hai bản hybrid ES 350h Premium, ES 350h Luxury và bản thuần điện ES 500e. Giá bán khởi điểm từ 2,34 tỷ đồng.

Kích thước thế hệ mới lớn hơn

Lexus ES thế hệ mới có chiều dài 5.145 mm, tăng 170 mm so với thế hệ trước. Chiều dài cơ sở 2.950 mm, tăng 80 mm. Kích thước này nhỉnh hơn các đối thủ Mercedes-Benz E-Class (4.949 mm) và BMW 5 Series (5.060 mm). Nhờ đó, khoảng cách giữa hai hàng ghế được mở rộng.

ES thế hệ mới có kích thước lớn hơn hẳn. Ảnh: Linh Đan

Những thay đổi ở nội, ngoại thất

ES mới theo ngôn ngữ thiết kế “Clean Tech x Elegance” lấy cảm hứng từ mẫu concept LF-ZC. Thân xe hình con suốt nên tạo cảm giác giống coupe hơn. Cụm đèn LED trước dạng boomerang. Cụm đèn LED sau thanh mảnh kéo dài. Phiên bản ES 500e sử dụng bộ mâm kích thước tới 21 inch, trong khi phiên bản hybrid dùng mâm 19 inch.

ES thế hệ mới mang thiết kế hiện đại hơn hẳn. Ảnh: Lexus

Khoang lái có thiết kế tối giản và hiện đại hơn, theo triết lý Tazuna. Xe có cần số điện tử, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình trung tâm 14 inch, HUD và gương chiếu hậu kỹ thuật số thế hệ mới. Nút điều khiển ẩn thông minh là công nghệ lần đầu tiên trên thế giới Lexus ứng dụng. Hệ thống giải trí nổi bật với âm thanh 17 loa Mark Levinson.

Thiết kế nội thất tối giản và hiện đại hơn. Ảnh: Lexus

Hai tùy chọn vận hành hybrid và điện

Hai bản ES 350h dùng hệ truyền động hybrid nối tiếp - song song 2.5L. Lexus cho biết động cơ có hiệu suất nhiệt cao, đi cùng hộp số hybrid hoàn toàn mới nhằm tối ưu công suất và hiệu quả tái tạo năng lượng.

Bản ES 500e là phiên bản Lexus điện đầu tiên tại Việt Nam. Xe có hai mô-tơ điện và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian DIRECT4. Mô-men xoắn được phân bổ giữa cầu trước và cầu sau với tỷ lệ từ 100:0 đến 0:100. Lần đầu tiên, Lexus giới thiệu chế độ lái giả lập số sàn trên ES 500e.

Lần đầu tiên một mẫu xe Lexus có cấu hình thuần tiện tại Việt Nam. Ảnh: Lexus

Công nghệ an toàn được nâng cấp

ES là mẫu xe đầu tiên trang bị Lexus Safety System+ 4.0 (LSS+ 4), thế hệ mới nhất của gói an toàn chủ động Lexus. Hệ thống nhận diện môi trường giao thông chính xác hơn và hỗ trợ người lái trong nhiều tình huống thực tế.