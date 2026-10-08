Lexus ES 2026 chỉ còn hai phiên bản hybrid và thuần điện tại Việt Nam

Ngày 7/10, Lexus Việt Nam ra mắt Lexus ES 202 thế hệ mới tại TP HCM. Đây là thế hệ thứ 8 của mẫu sedan bán chạy nhất trong lịch sử thương hiệu xe sang thuộc hãng Toyota. Lần đầu tiên tại Việt Nam, Lexus ES chỉ cung cấp các cấu hình điện hóa, gồm hybrid tự sạc và thuần điện.

Lexus ES 2026 được bán tại Việt Nam với ba phiên bản: Bản 350h Premium có giá 2,34 tỷ đồng, 350h Luxury giá 2,6 tỷ đồng và bản thuần điện 500e giá 2,94 tỷ đồng.

Lexus Việt Nam ra mắt Lexus ES 2026 tại TP HCM. Ảnh: Lexus.

Trẻ hóa thiết kế, mở rộng kích thước

Mẫu xe Lexus ES thế hệ thứ 8 thay đổi đáng kể về thiết kế so với thế hệ trước. Phần đầu xe vẫn sử dụng những đường nét góc cạnh đặc trưng của Lexus với kiểu dáng con suốt, nhưng hãng tiết chế các đường cắt xẻ để tạo diện mạo hiện đại hơn.

Lexus gọi ngôn ngữ thiết kế mới trên ES là “Clean Tech x Elegance”, kết hợp công nghệ tinh gọn với vẻ thanh lịch. Hãng hướng mẫu sedan này tới nhóm khách hàng trẻ, những người ưu tiên công nghệ và các trải nghiệm mới trong ngành ôtô.

Thiết kế Lexus ES 2026 thay đổi đáng kể so với các thế hệ trước. Ảnh: Lexus.

So với thế hệ tiền nhiệm, ES mới tăng đáng kể kích thước. Xe dài hơn 165 mm, rộng hơn 55 mm và cao hơn 110 mm ở bản hybrid, hoặc 115 mm ở bản thuần điện. Chiều dài cơ sở cũng tăng 80 mm.

ES 2026 có kích thước tổng thể 5.140 x 1.920 x 1.555 mm, chiều dài cơ sở 2.950 mm. Kích thước này đưa mẫu sedan tiến gần hơn tới phân khúc của Lexus LS.

Ở phía sau, Lexus sử dụng cụm đèn hậu kéo ngang theo xu hướng thiết kế phổ biến trên nhiều mẫu xe hiện nay. Tay nắm cửa dạng ẩn, ốp trang trí chạy dọc thân và các bề mặt được tối giản giúp ES tạo khác biệt rõ rệt so với thế hệ cũ.

Lexus ES 2026 mới tăng đáng kể kích thước. Ảnh: Lexus.

Phiên bản thuần điện 500e sử dụng la-zăng 21 inch, trong khi hai bản hybrid 350h trang bị vành 19 inch. Việc tăng kích thước thân xe và trục cơ sở cũng giúp Lexus cải thiện không gian chứa đồ. Khoang hành lý của bản hybrid đạt 441 lít, còn bản thuần điện đạt 462 lít.

Nội thất tối giản, đồng thời tăng dấu ấn công nghệ

Lexus tiếp tục thay đổi mạnh khoang nội thất trên ES thế hệ mới. Hãng áp dụng thiết kế phẳng và tối giản ở khu vực phía trước, đồng thời giảm đáng kể số lượng nút bấm cơ học.

Vô-lăng mới không còn nhiều liên hệ với thiết kế của thế hệ trước. Lexus thay logo trên vô-lăng bằng dòng chữ “Lexus”, đồng thời lần đầu đưa hệ thống nút điều khiển ẩn, hiển thị thông minh dạng cảm ứng lên mẫu sedan này.

Các nút bấm cơ học được tiết giảm và thay thế bằng giao diện cảm ứng. Cần số cũng thu gọn, hoạt động theo dạng lẫy gạt. Màn hình trung tâm 14 inch đảm nhiệm phần lớn chức năng điều khiển trên xe.

Thiết kế khoang lái của Lexus ES 2026. Ảnh: Lexus.

Lexus đơn giản hóa khu vực “yên ngựa” để tăng không gian sử dụng và tạo sự kết nối giữa các hành khách. Cách tiếp cận này đánh dấu bước chuyển đáng kể trong thiết kế nội thất của ES, vốn trước đây ưu tiên nhiều chi tiết điều khiển vật lý.

Các trang bị tiêu chuẩn đáng chú ý gồm màn hình hiển thị trên kính lái HUD, điều hòa tự động hai vùng, sạc không dây và hệ thống âm thanh Mark Levinson 17 loa.

Trên phiên bản 500e, Lexus sử dụng họa tiết vân gỗ trang trí ở các thành cửa. Hàng ghế thứ hai cũng có không gian rộng, trong đó thiết kế ghế lõm tại khu vực sát tựa lưng giúp tăng khoảng cách giữa đầu hành khách và trần xe.

Thiết kế khoang nội thất của Lexus ES 2026. Ảnh: Lexus.

Chỉ còn hai lựa chọn điện hóa

Lexus ES 2026 tại Việt Nam sử dụng hai hệ truyền động điện hóa. Hai bản 350h trang bị động cơ xăng 2.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 244 mã lực và mô-men xoắn 235 Nm. Hệ thống sử dụng hộp số e-CVT và dẫn động cầu trước.

Trong khi đó, ES 500e sử dụng hai mô-tơ điện trên hai cầu. Hệ thống có khả năng phân bổ mô-men xoắn hoàn toàn tới cầu trước hoặc cầu sau, với tổng công suất 338 mã lực. Lexus cho biết ES 500e tăng tốc 0-100 km/h trong 7,7 giây. Xe sử dụng bộ pin dung lượng 74,7 kWh và có tầm hoạt động khoảng 480 km.

Việc chỉ bán các phiên bản điện hóa giúp Lexus ES mới thay đổi đáng kể định vị tại thị trường Việt Nam. Mẫu sedan không còn lựa chọn động cơ đốt trong thuần túy, trong khi phiên bản 500e mở rộng danh mục xe thuần điện của thương hiệu Nhật.

Lexus ES 2026 tại Việt Nam sử dụng hai hệ truyền động điện hóa. Ảnh: Lexus ES 2026.

Giá bán thấp hơn thế hệ cũ

Lexus ES 2026 tiếp tục nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Giá bán của ba phiên bản dao động 2,34-2,94 tỷ đồng, thấp hơn khoảng giá 2,36-3,14 tỷ đồng của thế hệ trước.

Mức giá này đặt ES 2026 giữa các đối thủ sedan hạng sang tại Việt Nam. BMW 5 Series hiện có giá từ 2,589 tỷ đồng, trong khi Mercedes-Benz E-Class có giá từ 2,189 tỷ đồng. Hai mẫu xe Đức được lắp ráp tại Việt Nam và hiện chưa có phiên bản thuần điện.

Đối với khách hàng mua ES 500e, Lexus miễn phí lắp đặt trụ sạc AC 22 kW tại nhà. Hãng đồng thời cung cấp dịch vụ sạc điện tại hai đại lý chính hãng ở Hà Nội và TP HCM.

Lexus ES 2026 nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Ảnh: Lexus.

Với thế hệ thứ 8, Lexus không chỉ mở rộng kích thước và thay đổi thiết kế ES mà còn chuyển toàn bộ danh mục tại Việt Nam sang hệ truyền động điện hóa. Đây cũng là bước thay đổi đáng chú ý của mẫu sedan chủ lực trong bối cảnh thị trường xe sang ngày càng chú trọng công nghệ và điện hóa.