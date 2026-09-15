Lexus đánh võng, dừng đột ngột trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 3 xe tông liên hoàn

Video xe Lexus đánh võng, dừng đột ngột trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong vụ tai nạn liên hoàn 3 ô tô:

Tai nạn liên hoàn xảy ra chỉ ít giây sau khi một ô tô Lexus đánh võng, dừng đột ngột trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Khoảng 13h31 ngày 15/9, tại Km 201+000 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc địa phận thôn An Duyên, xã Thường Tín, Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, 3 phương tiện lưu thông theo hướng Hà Nội đi Ninh Bình. Khi đến khu vực Km 201+000, ô tô con mang biển kiểm soát 29E-303.XX do tài xế C.T.N. (sinh năm 1989) điều khiển, trên xe có ông N.Q.V. (sinh năm 1985), xảy ra va chạm với xe khách loại 16 chỗ mang biển kiểm soát 35H-126.XX do tài xế T.N.L. (sinh năm 1975) điều khiển và ô tô Lexus mang biển kiểm soát 30L-268.XX do tài xế N.V.Đ. điều khiển.

Vụ va chạm khiến cả 3 ô tô bị hư hỏng nặng. Ông N.Q.V. đi trên ô tô con bị thương, được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Bà Đ.T.H. (sinh năm 1967), đi trên xe khách, cũng bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra ngày 15/9: (Ảnh Cục CSGT)

Đáng chú ý, theo hình ảnh từ camera hành trình của xe khách, trước thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô Lexus có biểu hiện liên tục đánh võng, cản trở xe khách di chuyển. Khi đến Km 201+000, ô tô Lexus dừng đột ngột giữa đường. Khoảng vài giây sau, xảy ra va chạm giữa các phương tiện.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức cấp cứu người bị nạn và phối hợp với Công an xã Thường Tín giải quyết vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.