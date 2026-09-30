Lexus biến hai mẫu SUV thành tác phẩm điêu khắc

Theo Motor1, hãng xe Nhật Bản Lexus hợp tác với nhóm nghệ thuật MSCHF tại Brooklyn (Mỹ) để tạo ra hai tác phẩm điêu khắc từ SUV điện hóa RZ 450e và RX 450h+.

Dự án mang tên Motomorphosis, gồm hai tác phẩm Circle Car và Twisted Car, được trưng bày tại Chelsea Industrial, New York trong khuôn khổ Armory Week, từ cuối tháng 9/2026.

Dự án mang tên Motomorphosis, gồm hai tác phẩm Circle Car (bên trên) và Twisted Car (bên dưới), được trưng bày tại Chelsea Industrial, New York.

Điểm khác biệt là hai chiếc xe không được phát triển dưới dạng concept có khả năng vận hành. Lexus gọi chúng là "Form Cars" và xác nhận đây là những tác phẩm điêu khắc, không phải nguyên mẫu cho các mẫu xe tương lai.

SUV điện Lexus bị uốn thành vòng tròn

Circle Car được tạo nên từ Lexus RZ 450e, mẫu crossover thuần điện của hãng xe Nhật.

MSCHF thay đổi hoàn toàn kết cấu chiếc xe bằng cách nối phần đầu với đuôi, khiến toàn bộ thân RZ tạo thành một vòng khép kín. Khoang hành khách và kết cấu vận hành nguyên bản gần như không còn, trong khi các bánh xe cũng không thể hoạt động như trên xe thông thường.

Circle Car được tạo nên từ Lexus RZ 450e, mẫu crossover thuần điện của hãng xe Nhật.

Tác phẩm được đặt cạnh một chiếc RZ 450e nguyên bản, giúp người xem nhận biết mức độ thay đổi so với mẫu xe thương mại.

RZ 450e hiện là một trong những mẫu SUV thuần điện của Lexus. Phiên bản dẫn động bốn bánh tại Mỹ có công suất 313 mã lực.

Lexus RX bị xoắn quanh thân xe

Tác phẩm thứ hai mang tên Twisted Car được phát triển từ Lexus RX 450h+, phiên bản plug-in hybrid của dòng SUV RX.

Thay vì nối hai đầu xe, MSCHF xoắn toàn bộ thân RX quanh trục dọc ở giữa. Các chi tiết từ đầu, thân đến đuôi xe bị vặn theo dạng xoắn ốc, khiến những mảng thân vốn nằm cùng mặt phẳng lệch khỏi vị trí ban đầu.

Twisted Car được phát triển từ Lexus RX 450h+, phiên bản plug-in hybrid của dòng SUV RX.

Giống Circle Car, chiếc RX biến đổi cũng được trưng bày cạnh một mẫu RX 450h+ tiêu chuẩn để khách tham quan so sánh.

Theo MSCHF, ý tưởng của Twisted Car mô phỏng hình ảnh một vật thể đang chuyển động bị kéo giãn hoặc biến dạng trong một khung hình. Tuy nhiên, chiếc xe thực tế chỉ đóng vai trò tác phẩm trưng bày.

Lexus là bên đặt hàng dự án này. Hãng cho biết hai chiếc xe không nhằm giới thiệu công nghệ hay ngôn ngữ thiết kế cho sản phẩm thương mại, mà được thực hiện như những tác phẩm nghệ thuật dựa trên hình dáng của ô tô.