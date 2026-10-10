Leverkusen tăng lương giữ chân ngôi sao gốc Việt

Maza vẫn muốn tiếp tục gắn bó với môi trường bóng đá Đức. Ảnh: Reuters.

Bayer Leverkusen đang xúc tiến đàm phán gia hạn hợp đồng với Ibrahim Maza, đồng thời đề xuất mức đãi ngộ cao hơn để giữ chân tiền vệ tấn công được đánh giá giàu tiềm năng này.

Theo Sky Sport Germany, ban lãnh đạo Leverkusen đã bắt đầu những bước đầu tiên trong quá trình làm việc với người đại diện của Maza về bản hợp đồng mới. Động thái cho thấy đội bóng Đức muốn bảo đảm tương lai lâu dài của cầu thủ 20 tuổi, thay vì để anh trở thành mục tiêu dễ tiếp cận trên thị trường chuyển nhượng.

Maza hiện còn hợp đồng với Leverkusen đến tháng 6/2030. Tuy nhiên, sự quan tâm từ nhiều đội bóng Premier League khiến đại diện Bundesliga muốn sớm có động thái giữ chân tài năng trẻ. Màn trình diễn ấn tượng của Maza ở World Cup 2026 trong màu áo Algeria càng làm kế hoạch của Leverkusen được thúc đẩy nhanh hơn.

Mùa hè năm ngoái, Leverkusen từng cân nhắc bán Maza nếu nhận được lời đề nghị đủ hấp dẫn. Dù vậy, không có đề xuất nào đáp ứng kỳ vọng của đội bóng. Sau đó, ban lãnh đạo thay đổi định hướng và xem tuyển thủ gốc Việt là một phần quan trọng trong kế hoạch phát triển dài hạn.

Theo Sky Sport Germany, Maza cũng sẵn sàng tiếp tục gắn bó với Leverkusen. Tiền vệ này hài lòng với môi trường hiện tại và chưa có ý định tìm kiếm bến đỗ mới. Maza trưởng thành từ bóng đá Đức và từng khoác áo Hertha Berlin trước khi gia nhập Leverkusen. Ở mùa giải 2026/27, anh ghi một bàn sau năm trận trên mọi đấu trường.

Việc được Leverkusen đề nghị tăng lương là dấu hiệu tích cực với sự nghiệp của Maza. Nếu đạt thỏa thuận mới, cầu thủ trẻ sẽ có thêm sự ổn định để tiếp tục phát triển tại Bundesliga.

Highlights Áo 3-3 Algeria Sáng 28/6, Áo hòa Algeria 3-3 ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026, qua đó cùng nhau giành quyền vào vòng knock-out.