Leonor và Sofía hiếm hoi xuất hiện đời thường bên Vua Felipe VI giữa ngày hội F1

Ngày 13/9, Vua Felipe VI cùng hai con gái Leonor, 20 tuổi và Sofía, 19 tuổi, có mặt tại MADRING để theo dõi Gran Premio de España. Thay vì những bộ trang phục trang trọng thường thấy trong các sự kiện hoàng gia, cả ba lựa chọn phong cách casual, tạo nên hình ảnh khá khác biệt so với thường ngày.

Sự xuất hiện của họ diễn ra đúng thời điểm Formula 1 trở lại Madrid sau 45 năm. Tuy nhiên, điều khiến truyền thông chú ý không chỉ nằm ở quy mô của giải đua mà còn ở cách gia đình hoàng gia tận hưởng sự kiện như một chuyến đi dành riêng cho ba cha con.

Vương hậu Letizia không tham gia chuyến đi lần này. Theo Hello Magazine, bà ở nhà và để Vua Felipe cùng hai con gái có khoảng thời gian riêng bên nhau.

Trước giờ cuộc đua bắt đầu, ba cha con xuất hiện tại khu paddock và có dịp gặp Fernando Alonso cùng Carlos Sainz Jr.

Cuộc gặp quy tụ những gương mặt đặc biệt của thể thao Tây Ban Nha. Vua Felipe VI và hai công chúa trò chuyện với hai tay đua về cuộc đua trên sân nhà, chiến thuật cũng như áp lực khi thi đấu trước khán giả quê hương.

Cả nhóm sau đó cùng chụp ảnh và gửi lời chúc trước khi các tay đua bước vào cuộc tranh tài.

Khoảnh khắc này cũng cho thấy sự kiện F1 tại Madrid không đơn thuần là một cuộc đua. Đây là dịp quy tụ những nhân vật có ảnh hưởng lớn của Tây Ban Nha, từ hoàng gia đến thể thao và giải trí.

Việc Formula 1 trở lại thủ đô Tây Ban Nha sau 45 năm tạo thêm ý nghĩa cho sự kiện. MADRING lần đầu đón một chặng đua F1 trong bối cảnh Madrid muốn trở thành một điểm đến mới của môn thể thao tốc độ.

Sự hiện diện của gia đình hoàng gia càng làm nổi bật yếu tố tự hào quốc gia. Vua Felipe VI không chỉ đến theo dõi cuộc đua mà còn trực tiếp tham gia nghi thức trao cúp sau khi chặng đua kết thúc.

Chiến thắng thuộc về tay đua trẻ người Italy Andrea Kimi Antonelli của Mercedes. Người trao chiếc cúp cho anh chính là Vua Felipe VI, tạo nên một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của ngày F1 trở lại Madrid.

Nếu trong các sự kiện chính thức, Leonor và Sofía thường xuất hiện với hình ảnh chỉn chu và nghiêm túc, thì tại MADRING, hai chị em có cơ hội thể hiện một diện mạo gần gũi hơn.

Việc Vua Felipe cũng xuất hiện trong trang phục đời thường khiến chuyến đi mang màu sắc gia đình rõ nét. Không có những nghi thức kéo dài hay các hoạt động ngoại giao, ba cha con chủ yếu dành thời gian theo dõi cuộc đua và giao lưu với những nhân vật có mặt tại trường đua.

Với Leonor, người đang từng bước đảm nhận nhiều vai trò công chúng hơn, những khoảnh khắc đời thường như vậy cũng góp phần tạo nên hình ảnh một thế hệ hoàng gia trẻ trung, năng động và gần gũi với công chúng.

Bên cạnh gia đình hoàng gia, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng như tay vợt Rafa Nadal và diễn viên Patrick Dempsey.

MADRING có chiều dài 5,4 km với 22 khúc cua, được kỳ vọng trở thành một trong những địa điểm quan trọng của Formula 1 tại Tây Ban Nha trong những năm tiếp theo.

Nguồn: Hello Magazine, El Confidencial, Infobae, Casa Real, EFE, La Razón