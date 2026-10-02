Leo thang xung đột giữa lực lượng Houthi với Saudi Arabia và quân chính phủ Yemen

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã nhắm vào các mục tiêu của lực lượng Houthi ở thủ đô Sanaa ngày 1/10. (Nguồn: Jnews)

Ngày 2/10, Người phát ngôn quân đội Yemen, Đại tá Majid Abdullah al-Nuzaili, cho biết, lực lượng không quân nước này đã tiến hành 20 cuộc không kích trong vòng 3 giờ nhằm vào các hoạt động, lực lượng tiếp viện, điểm tập trung, tay súng, phương tiện và trang thiết bị quân sự của lực lượng Houthi tại nhiều địa điểm ở tỉnh Taiz, gây thiệt hại về nhân lực, trang thiết bị và hoạt động quân sự của lực lượng này.

Ngoài ra, quân đội Yemen cũng cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu được đánh giá là có giá trị cao tại thủ đô Sanaa và 11 mục tiêu tương tự tại tỉnh Saada. Ông al-Nuzaili không nêu cụ thể loại vũ khí được sử dụng. Houthi chưa lập tức bình luận về các tuyên bố của quân đội Yemen.

Trong khi đó, ngày 1/10, Hãng thông tấn SABA do Houthi điều hành cho biết, máy bay được cho là của Saudi Arabia đã tấn công thủ đô Sanaa và một số địa điểm tại ba tỉnh Saada, Taiz và Amran, song không cung cấp thông tin về mục tiêu cụ thể, thương vong hoặc thiệt hại.

Ở chiều ngược lại, người phát ngôn liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu, Chuẩn tướng Turki al-Maliki, cho biết trên mạng xã hội X rằng, hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy các máy bay không người lái (UAV) cùng tên lửa đạn đạo được phóng về phía hai thành phố Khamis Mushait và Jazan của quốc gia vùng Vịnh này.

Theo ông al-Maliki, Houthi cũng đã sử dụng UAV tấn công nhà máy điện Taiba ở thành phố Medina của Saudi Arabia hai ngày trước đó.

Các diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng chính phủ Yemen và Houthi gia tăng, với cường độ được cho là cao nhất trong những tuần gần đây. Theo các nguồn tin quân sự, đợt leo thang hiện nay bắt đầu từ tháng 7 và là đợt giao tranh nghiêm trọng nhất kể từ giai đoạn tương đối yên ắng sau lệnh ngừng bắn năm 2022.

Giao tranh gia tăng trong tháng 9, trong đó Houthi được cho là đã kiểm soát một số địa bàn quan trọng tại các tỉnh Al Hudaydah và Taiz, gồm thành phố chiến lược Mokha, đồng thời mở rộng hoạt động tới đảo Mayun, nằm gần eo biển Bab el-Mandeb.

Yemen rơi vào nội chiến từ năm 2014, sau khi Houthi chiếm thủ đô Sanaa và một số tỉnh. Liên minh Arab do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp quân sự từ tháng 3/2015 để hỗ trợ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.