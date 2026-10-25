Leo núi tự phát, nữ du khách rơi xuống hố sâu giữa rừng

Thông tin ban đầu, sáng 25/10, nữ du khách G.S.W (sinh năm 1986, quốc tịch Malaysia) leo núi tự phát tại Tổ dân phố Hòn Bồ (phường Lâm Viên – Đà Lạt, Lâm Đồng). Trong quá trình leo núi, nữ du khách không may ngã xuống hố sâu khoảng 10m, đường kính khoảng 70cm.

Nhận tin báo, Công an phường Lâm Viên – Đà Lạt cùng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn.

Đến khoảng 7h15 cùng ngày, các lực lượng cứu hộ đã đưa thành công người bị nạn ra khỏi hố. Kiểm tra sơ bộ, nữ du khách bị gãy chân, mất nhiều máu.

Sau khi được sơ cứu tại chỗ, nạn nhân được lực lượng cứu hộ khẩn trương đưa xuống núi, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng chăm sóc sức khỏe. Ảnh BĐ.

Khu vực núi Hòn Bồ có nhiều hố, giếng sâu hình thành từ hoạt động khai thác thiếc trái pháp luật cách đây hàng chục năm. Các miệng hố thường nhỏ, bị cây bụi che khuất, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách không tự ý đi vào những khu vực nguy hiểm trên núi Hòn Bồ, nhất là những nơi có địa hình khuất tầm nhìn, nhằm phòng tránh những tai nạn đáng tiếc.

Trước đó, chiều 23/10, một nữ du khách không may rơi xuống nước tại khu vực đập chính hồ Tuyền Lâm. Phát hiện người phụ nữ chới với dưới nước, ông Laszlo (du khách người Mỹ) ở gần đó đã bơi hơn 20m từ bờ ra để cứu nạn nhân. Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm và người dân cũng phối hợp hỗ trợ, đưa nữ du khách lên bờ an toàn.