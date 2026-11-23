Manchester United hành quân đến Anfield trong trận đấu đầu tiên dưới thời HLV Pochettino, nhưng kế hoạch của đội khách nhanh chóng bị phá vỡ. Phút thứ 8, Leny Yoro bị truất quyền thi đấu sau tình huống phạm lỗi với Alexander Isak, khi tiền đạo Liverpool có cơ hội thoát xuống hướng về khung thành.

Tình huống bắt nguồn từ đường bóng dài của Liverpool. Matthijs de Ligt không xử lý tốt, tạo điều kiện để Isak vượt lên trong pha tấn công. Yoro buộc phải truy cản tiền đạo người Thụy Điển ngay sát vòng cấm và bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp. Đây là tình huống khiến MU phải chơi thiếu người gần như ngay từ đầu trận và không bất ngờ khi liên tiếp nhận bàn thua trước Liverpool.

Mauricio Pochettino có màn ra mắt Manchester United đầy ác mộng khi Leny Yoro nhận thẻ đỏ ở phút thứ 8 trong chuyến làm khách Liverpool tại Anfield. Ảnh: Getty

Liverpool lập tức tận dụng lợi thế. Phút thứ 10, Dominik Szoboszlai thực hiện cú đá phạt đưa bóng vào góc thấp khung thành, đánh bại Senne Lammens, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đến phút 13, Florian Wirtz tiếp tục ghi bàn sau pha phối hợp tấn công của Liverpool, đưa MU vào tình cảnh vô cùng khó khăn khi đã bị dẫn 0-2 và chỉ còn 10 cầu thủ trên sân.

HLV Pochettino buộc phải điều chỉnh nhân sự từ sớm. Phút 22, Bryan Mbeumo rời sân nhường chỗ cho Harry Maguire, giúp Manchester United bổ sung một trung vệ và củng cố hàng phòng ngự trong bối cảnh Liverpool liên tục gây sức ép.

Đây là khởi đầu không thể tệ hơn với Pochettino, người chỉ có ít ngày chuẩn bị sau khi tiếp quản Manchester United. Nhà cầm quân người Argentina từng kêu gọi các cầu thủ thi đấu dũng cảm, không e ngại khi đến Anfield, nhưng đội bóng của ông sớm phải đối diện với bài toán khó sau sai lầm ở hàng phòng ngự.

Tấm thẻ đỏ của Leny Yoro không chỉ khiến MU mất một cầu thủ mà còn làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch chiến thuật trong ngày đầu tiên của Pochettino. Nhà cầm quân người Argentina đang phải đối mặt với thử thách lớn ngay khi bắt đầu nhiệm vụ vực dậy Manchester United.