Lenovo bổ sung chip Intel và AMD mới cho dòng IdeaPad Slim Gen 11

Lenovo ra mắt loạt laptop IdeaPad Slim Gen 11 tích hợp AI. (Ảnh: Lenovo)

Lenovo vừa giới thiệu loạt laptop IdeaPad Gen 11 mới tại Việt Nam, gồm IdeaPad Slim 5i/5a và IdeaPad Slim 3i, hướng tới học sinh - sinh viên, người mới đi làm, nhà sáng tạo nội dung và người dùng phổ thông.

Dòng IdeaPad Slim 5 Series Gen 11 có các tùy chọn màn hình 13, 14 và 15 inch, sử dụng bộ xử lý Intel “Wildcat Lake” Core Ultra hoặc AMD Ryzen AI 400 Series. Thiết bị được trang bị màn hình tỷ lệ 16:10, tùy chọn OLED, loa Dolby Audio và chứng nhận TÜV Low Blue Light.

Loạt laptop IdeaPad Slim Gen 11 hướng tới nhu cầu học tập và sáng tạo. (Ảnh: Lenovo)

Các tính năng AI được tích hợp gồm khử tiếng ồn, tối ưu chất lượng hình ảnh, cùng Smart Connect hỗ trợ kết nối giữa máy tính và thiết bị di động. Một số phiên bản có camera IR, nhận diện khuôn mặt và màn che camera vật lý. Windows Copilot cũng được tích hợp để hỗ trợ các tác vụ như soạn thảo, lập kế hoạch và tìm kiếm.

Trong khi đó, IdeaPad Slim 3i Gen 11 có các phiên bản màn hình 14, 15 và 16 inch, sử dụng bộ vi xử lý Intel mới, màn hình tỷ lệ 16:10 và tùy chọn OLED 2.5K. Dòng máy này cũng hỗ trợ Dolby Audio, TÜV Low Blue Light, Rapid Charge Boost và đạt chuẩn độ bền MIL-STD-810H.

Phiên bản IdeaPad Slim 3i Gen 11 16 inch được định vị là Copilot+ PC với bộ xử lý Intel Core Ultra, Microsoft Pluton và các tính năng hỗ trợ tìm kiếm, viết lách, lập kế hoạch, sáng tạo nội dung. Các phiên bản 14 và 15 inch tập trung vào những tính năng AI như khử tiếng ồn, tối ưu camera và Smart Connect.

Lenovo cho biết toàn bộ sản phẩm IdeaPad Gen 11 tại Việt Nam được tích hợp thêm bộ phần mềm Microsoft Office. Khả năng nâng cấp RAM và SSD cũng được hỗ trợ trên IdeaPad Slim 3i Gen 11.

IdeaPad Slim 5i/5a Gen 11 và IdeaPad Slim 3i Gen 11 hiện có giá bán lẻ tham khảo lần lượt từ 34,99 triệu đồng và 24,99 triệu đồng. Các mẫu máy đi kèm 2 năm dịch vụ Premium Care.