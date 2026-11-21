Lenovo vừa chính thức mở bán thế hệ tiếp theo của dòng máy tính xách tay dành cho doanh nhân ThinkBook 14x Gen 2 IWC. Mẫu máy mới sở hữu hàng loạt nâng cấp đắt giá về phần cứng bên trong lẫn khả năng hiển thị bên ngoài, hứa hẹn thiết lập một tiêu chuẩn mới cho phân khúc laptop di động hiệu năng cao.

Sự xuất hiện của thiết bị này đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của hãng công nghệ Trung Quốc trong việc tối ưu hóa thời lượng sử dụng pin kết hợp cùng sức mạnh xử lý từ thế hệ vi xử lý mới nhất của Intel.

ThinkBook 14x Gen 2 IWC bất ngờ ra mắt sớm hơn dự kiến 2 tháng.

Trước đó, Lenovo từng chia sẻ những thông tin ban đầu hé lộ kế hoạch ra mắt phiên bản kế nhiệm của dòng ThinkBook 14x. Theo lộ trình dự kiến ban đầu, hãng từng thông báo mẫu ThinkBook 14x Gen 2 IWC sẽ chính thức lên kệ vào tháng 1 năm 2027 với mức giá khởi điểm khoảng 25,8 triệu đồng.

Tuy nhiên, trái ngược với mọi dự đoán từ giới công nghệ, nhà sản xuất này đã âm thầm phát hành sớm chiếc laptop 14 inch này mà không hề có bất kỳ thông báo rầm rộ nào trước đó. Sản phẩm này nhằm thay thế trực tiếp cho phiên bản ThinkBook 14x đời đầu vốn đang được bán với mức giá khoảng 23 triệu đồng.

Ở thời điểm hiện tại, việc phân phối mẫu máy tính xách tay ThinkBook 14x Gen 2 IWC dường như đang được giới hạn độc quyền tại khu vực châu Âu. Mặc dù vậy, những dữ liệu mới nhất được cập nhật trên trang web tham chiếu thông số kỹ thuật sản phẩm PSREF của chính Lenovo đã xác nhận rằng thiết bị này chắc chắn sẽ được phát hành rộng rãi trên phạm vi toàn cầu trong những ngày tới.

Bằng chứng rõ ràng nhất là danh sách sản phẩm cùng thông số chi tiết đã bắt đầu xuất hiện trên hệ thống trang chủ của hãng tại các quốc gia thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương như Úc và Singapore kèm theo trạng thái sắp ra mắt, cho thấy ngày người dùng quốc tế có thể tiếp cận mẫu máy này đã ở rất gần.

Xứng tầm doanh nhân, xứng mức giá

Về mặt giá bán và các tùy chọn cấu hình, Lenovo mang đến cho người dùng sự linh hoạt cao tùy theo ngân sách và nhu cầu công việc thực tế. Phiên bản tiêu chuẩn của ThinkBook 14x Gen 2 có mức giá khởi điểm từ 38 triệu đồng.

Với mức giá cơ bản này, người dùng sẽ sở hữu cấu hình khởi điểm bao gồm bộ vi xử lý Intel Core 5 315 thuộc kiến trúc Wildcat Lake mới mẻ, dung lượng bộ nhớ RAM 16 GB, ổ cứng thể rắn SSD 256 GB, viên pin dung lượng 54,7 Wh cùng tấm nền màn hình IPS có tần số quét mượt mà 120 Hz.

Thiết kế thanh thoát 12,9mm nặng chưa đến 1kg, ThinkBook 14x Gen 2 sở hữu cấu hình cực mạnh xứng tầm laptop doanh nhân.

Đối với những người dùng chuyên nghiệp đòi hỏi hiệu năng xử lý vượt trội và không gian lưu trữ rộng rãi hơn, Lenovo cung cấp các tùy chọn nâng cấp phần cứng vô cùng ấn tượng.

Khách hàng có thể lựa chọn phiên bản trang bị bộ vi xử lý Intel Core 7 350 mạnh mẽ hơn đi kèm dung lượng RAM lên tới 32 GB và ổ cứng SSD 512 GB.

Điểm sáng giá nhất trên phiên bản cao cấp này chính là viên pin dung lượng lớn 65 Wh được tối ưu hóa triệt để cùng kiến trúc tiết kiệm điện năng của con chip Intel Wildcat Lake.

Theo kết quả từ các bài kiểm tra tiêu chuẩn chính thức do Lenovo công bố, tổ hợp phần cứng này giúp chiếc máy đạt thời lượng sử dụng pin lên tới 27 giờ liên tục chỉ sau một lần sạc đầy, một con số cực kỳ ấn tượng đối với một thiết bị chạy hệ điều hành Windows nhỏ gọn.

Màn hình OLED 1080p 120Hz và viên pi 65Wh là điểm cộng đáng giá cho thời lượng sử dụng lên đến 27 giờ liên tục.

Bên cạnh thời lượng pin đáng kinh ngạc, trải nghiệm thị giác trên ThinkBook 14x Gen 2 IWC cũng được nâng tầm đáng kể thông qua tùy chọn màn hình cao cấp.

Người dùng hoàn toàn có thể nâng cấp từ tấm nền IPS tiêu chuẩn lên màn hình OLED có độ phân giải sắc nét 1800p. Tấm nền cao cấp này tích hợp công nghệ tần số quét biến thiên VRR 120 Hz giúp mọi thao tác cuộn trang hay chuyển cảnh diễn ra trơn tru đồng thời tiết kiệm năng lượng tối đa.

Khả năng hiển thị của màn hình OLED này cũng vô cùng xuất sắc khi đạt độ sáng tiêu chuẩn 500 nit ở chế độ SDR và có thể đẩy độ sáng tối đa lên tới 1.100 nit khi hiển thị các nội dung dải tương phản động cao, đảm bảo hình ảnh luôn sống động và rõ nét ngay cả khi làm việc dưới nguồn sáng mạnh ngoài trời.

Để sở hữu phiên bản hoàn hảo nhất hội tụ đầy đủ những công nghệ đỉnh cao từ màn hình OLED 1.100 nit cho đến vi xử lý Core 7 350, RAM 32 GB, ổ cứng SSD 512 GB và viên pin 65 Wh, người dùng sẽ cần chi trả một khoản ngân sách tương xứng với giá trị mà thiết bị mang lại.

Tại thời điểm công bố, cấu hình cao cấp nhất này đang được niêm yết với mức giá 58,5 triệu đồng. Những người dùng quan tâm có thể truy cập trực tiếp vào hệ thống trang web chính thức của Lenovo để tham khảo thêm các thông tin chi tiết cũng như theo dõi lịch mở bán cụ thể tại từng thị trường trong thời gian tới.

Video: Laptop doanh nhân Lenovo ThinkBook 14x Gen 2 | siêu mỏng nhẹ, pin cực hạn.