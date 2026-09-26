Lệnh trừng phạt của Mỹ làm gián đoạn dịch vụ ngân hàng tại Iran. Ảnh: WANA

Hãng thông tấn WANA đưa tin theo phản ánh của người dùng, một số người gặp trục trặc khi truy cập các website ngân hàng và sử dụng dịch vụ trực tuyến của Iran. Vấn đề liên quan đến chứng chỉ bảo mật hay chứng chỉ SSL của các website này.

Vấn đề này không chỉ giới hạn ở các website ngân hàng. Shaparak, mạng lưới thanh toán thẻ điện tử của Iran, cũng gặp tình trạng tương tự. Ngân hàng Trung ương Iran đã xác nhận sự việc. Hãng thông tấn Fars cũng gặp sự cố và các hạn chế liên quan đến chứng chỉ bảo mật.

Những hạn chế này bắt nguồn từ các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran. Trong những tháng gần đây, các biện pháp trừng phạt đã hạn chế việc cung cấp một số dịch vụ hạ tầng internet, trong đó có dịch vụ cấp chứng chỉ bảo mật cho các website của Iran.

Nhiều dịch vụ ngân hàng tại quốc gia Hồi giáo phụ thuộc vào các chứng chỉ này. Nếu các hạn chế tiếp tục diễn ra, người dân có thể gặp khó khăn khi truy cập một số dịch vụ trực tuyến.

Chứng chỉ SSL là một thành phần quan trọng trong bảo mật website. Nó mã hóa thông tin liên lạc giữa trình duyệt của người dùng và máy chủ. Ngoài việc bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu, thông tin ngân hàng và dữ liệu cá nhân, chứng chỉ còn giúp trình duyệt xác minh danh tính của website.

Nếu chứng chỉ bảo mật của một website hết hạn, bị thu hồi hoặc không thể xác thực, trình duyệt có thể hiển thị cảnh báo bảo mật khi người dùng truy cập hoặc thậm chí chặn hoàn toàn việc truy cập website.