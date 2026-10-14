Lệnh phong tỏa của Mỹ khiến xuất khẩu dầu Iran đình trệ

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Trong tháng 9, lưu lượng dầu vận chuyển từ các quốc gia vùng Vịnh, không bao gồm Iran, đã phục hồi lên hơn 81% mức trước chiến sự, chủ yếu nhờ xuất khẩu của Ả Rập Xê-út tăng trở lại. Theo Vortexa, xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Iran giảm từ mức trung bình 230.000 thùng/ngày trong 14 ngày đầu tháng 9 xuống 0 vào tuần thứ hai của tháng này và duy trì ở mức đó tính đến ngày 5/10.

Lượng dầu thô của Iran đang được vận chuyển trên các tàu chở dầu cũng giảm xuống còn 83 triệu thùng. Trong đó, 43 triệu thùng bị mắc kẹt ở phía tây eo biển Hormuz do lệnh phong tỏa của Mỹ.

“Lệnh phong tỏa đang làm được điều mà nhiều năm trừng phạt chưa thể thực hiện: Ngăn chặn trực tiếp dầu thô Iran rời khỏi vùng Vịnh”, bà Claire Jungman, Giám đốc phụ trách rủi ro hàng hải và tình báo của Vortexa, nhận định.

Bà Jungman cho biết thêm, Trung Quốc hiện không còn nhu cầu cấp thiết đối với dầu thô Iran như trước đây, do nguồn cung từ Nga đã bù đắp phần thiếu hụt.

Theo Vortexa, xuất khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) của Iran trong tháng 9 cũng giảm 48% so với tháng trước, xuống mức thấp nhất kể từ ít nhất tháng 1/2023.

Trong bối cảnh xuất khẩu của Iran sụt giảm, dầu thô của Nga hiện chiếm 80% tổng lượng dầu xuất khẩu thuộc nhóm mà Vortexa gọi là “xuất khẩu rủi ro cao”, bao gồm dầu từ Iran, Nga và Venezuela. Tổng lượng xuất khẩu của ba quốc gia này đạt 4,73 triệu thùng/ngày trong tháng 9, giảm so với mức 6,39 triệu thùng/ngày cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo của Vortexa cho biết, xuất khẩu dầu thô của Nga, không bao gồm dầu từ Tập đoàn Đường ống Caspi (CPC) và dầu KEBCO, tăng 6% so với tháng trước, lên 3,79 triệu thùng/ngày.