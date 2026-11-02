Lệnh ngừng bắn tại Oleshky mang lại khoảng lặng ngắn ngủi cho Kherson

Cảnh tượng toà nhà hư hỏng sau các đợt tấn công tại Oleshky. Ảnh: Anadoulu Agency

Ngày 27/10, dọc theo chiến tuyến chạy men theo sông Dnipro qua tỉnh Kherson, các lực lượng Nga và Ukraine bắt đầu tuân thủ một lệnh ngừng bắn có quy mô và thời gian đáng chú ý trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Mỗi buổi sáng trong thời gian lệnh ngừng bắn còn hiệu lực, các bản cập nhật hằng ngày của Thống đốc tỉnh Kherson Oleksandr Prokudin, vốn thường thông báo về tình hình an ninh và thương vong tại Kherson cùng các cộng đồng ven sông, nay chỉ ghi nhận: "Không có cuộc tấn công hay thương vong nào".

Lệnh ngừng bắn là một phần trong sứ mệnh nhân đạo do Mỹ làm trung gian nhằm tiếp cận thành phố Oleshky, qua đó mang lại cho người dân Kherson cơ hội trở lại với một số hoạt động thường ngày. Người dân có thể đi bộ, đạp xe và di chuyển trên đường phố trong điều kiện yên tĩnh hơn.

Bất chấp thời tiết mùa Thu ảm đạm, sự bình yên tạm thời đã khiến nhiều người dân trở lại đường phố, với số lượng được cho là lớn hơn so với thời gian trước đó.

"Mọi người có thể cảm thấy an tâm, thong thả đi dạo, đạp xe, thay vì phải vội vã di chuyển từ nơi này sang nơi khác", bà Iryna Leonova chia sẻ với tờ Kyiv Independent khi đang đứng bên ngoài một siêu thị.

"Không phải cuộc sống đã thay đổi trong vài ngày qua, mà đơn giản là nó đã quay trở lại", bà nói.

Trước đó, tình hình an ninh tại các khu vực nằm gần bờ sông, đặc biệt là những nơi được gọi là "vùng đỏ", luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro do các hoạt động quân sự và sự xuất hiện của thiết bị bay không người lái (UAV).

Trong thời gian lệnh ngừng bắn, một số khu vực đã có thể tiếp cận trở lại, dù tình hình vẫn tiềm ẩn nguy hiểm. Mìn và các vật liệu nổ còn sót lại tiếp tục là mối đe dọa đối với người dân và lực lượng làm nhiệm vụ. Ngày 28/10, Volodymyr Obertas, sĩ quan báo chí thuộc lực lượng Thủy quân lục chiến, đã thiệt mạng.

Inna Sapai, một cư dân từng sinh sống tại khu phố Ostriv của thành phố, trước đó đã chuyển đến một khu vực được cho là an toàn hơn ở Kherson, cách xa bờ sông.

Trong những ngày qua, cô không chỉ có thể giải quyết một số công việc thường ngày mà còn có dịp trở về kiểm tra ngôi nhà của mình tại Ostriv.

"Thật lạ khi cảm nhận được sự chuyển động trong thành phố. Không chỉ là sự xuất hiện của con người hay xe cộ, mà còn là một cảm giác vô hình lan tỏa trong không gian", Sapai chia sẻ với Kyiv Independent.

"Trước đây, bất kỳ khoảnh khắc tĩnh lặng thoáng qua nào cũng khiến mọi người căng thẳng, nhưng giờ đây, sự tĩnh lặng ấy lại mang đến cảm giác nhẹ nhõm", cô nói.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, hàng nghìn người dân Kherson đã trở về thành phố từ những nơi khác.

Một số người trở về để kiểm tra nhà cửa và thu gom đồ đạc cá nhân, trong khi những người khác muốn trở lại quê hương, dù chỉ trong thời gian ngắn.

Các khu chợ từng vắng người nay trở nên nhộn nhịp hơn, trong khi nhân viên đô thị tận dụng khoảng thời gian này để sửa chữa một số công trình hạ tầng thiết yếu tại những khu vực trước đó khó tiếp cận.

Tuy nhiên, theo một cư dân địa phương tên Natalia, không khí chung vẫn là sự đan xen giữa niềm vui và những lo ngại, bởi nhiều người hiểu rằng sự yên tĩnh hiện nay có thể chỉ mang tính tạm thời.

"Cảm xúc trong tôi rất đan xen, khó có thể gọi là niềm vui trọn vẹn. Dù thấy rất nhiều người quay trở lại thành phố -hôm qua tôi thậm chí còn bị kẹt xe, điều đã không xảy ra suốt nhiều năm qua - nhưng ai cũng hiểu rằng chỉ vài ngày nữa thôi, mọi người rồi sẽ lại rời đi", cô nói.

"Đã có rất nhiều giọt nước mắt rơi khi người dân trở về nhà và chứng kiến nơi ở của mình bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn. Nhưng nhà vẫn là nhà, và đối với tất cả chúng tôi, Kherson chính là nguồn sức mạnh".

Theo Dmytro Lubinets, quan chức phụ trách vấn đề nhân quyền của Ukraine, lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài đến 23 giờ ngày 1/11. Sau thời điểm này, tình hình tại khu vực có thể tiếp tục diễn biến phức tạp.

Dù cần đến những nỗ lực quốc tế để đạt được, lệnh ngừng bắn tại Oleshky đã mang lại một khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi cho người dân Kherson, đồng thời cho thấy ý nghĩa của các biện pháp giảm căng thẳng và bảo đảm điều kiện an toàn cho hoạt động nhân đạo.

Tuy nhiên, trước khả năng giao tranh có thể tái diễn, nhiều người dân vẫn lo ngại về những diễn biến tiếp theo.

"Tôi cảm thấy buồn khi biết rằng mọi thứ rồi sẽ sớm kết thúc, cùng với đó là nỗi sợ hãi mơ hồ về những điều chưa biết, về những gì sắp xảy ra tiếp theo. Mọi người đều lo lắng, và bản thân tôi cũng vậy, vì không biết tình hình sắp tới sẽ diễn biến như thế nào", cô Natalia chia sẻ.