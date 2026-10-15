Người phụ nữ rơi xuống biển từ du thuyền Odyssey of the Seas của hãng Royal Caribbean vào sáng sớm 9/10. Đến sáng sớm 10/10, cô được tìm thấy trên vùng biển gần đảo Zakynthos, Hy Lạp.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Hy Lạp, nữ du khách mang quốc tịch El Salvador và 44 tuổi. Khi được phát hiện sau khoảng 20 giờ trôi dạt, cô vẫn còn tỉnh táo.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hy Lạp cho biết 1 tàu chở hàng đi qua khu vực đã nhìn thấy người phụ nữ giữa biển. Con tàu sau đó thông báo sự việc cho cơ quan chức năng để triển khai hoạt động cứu hộ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng bảo vệ bờ biển điều tàu tuần tra tới hiện trường. Đoạn video ghi lại quá trình giải cứu cho thấy các thành viên trên tàu ném dây về phía người phụ nữ.

Lênh đênh giữa biển suốt 20 giờ, người phụ nữ cuối cùng cũng được cứu nhờ thứ này. Ảnh: YouTube/HellenicCoastguard

Nữ du khách bám vào sợi dây trước khi được lực lượng cứu hộ kéo lên tàu an toàn. Cô mặc áo phao có gắn đèn phát tín hiệu nhấp nháy.

Ánh sáng phát ra từ thiết bị trên áo phao được cho là yếu tố giúp tàu hàng và lực lượng chức năng xác định vị trí của người phụ nữ giữa biển. Thời điểm được giải cứu, cô đã lênh đênh trên mặt nước suốt khoảng 20 giờ.

Theo lời 1 phát ngôn viên của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hy Lạp, người phụ nữ nói với những người tham gia giải cứu rằng cô đã nhảy khỏi du thuyền vì “muốn xuống tàu”.

Sau khi được đưa lên tàu tuần tra, nữ du khách được chở đến cảng Katakolo. Cô sau đó nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Người phụ nữ tham gia chuyến du ngoạn kéo dài 1 tuần trên du thuyền Odyssey of the Seas. Hành trình khởi hành từ cảng Civitavecchia của Italy vào ngày 4/10.

Royal Caribbean, tập đoàn mẹ của hãng vận hành du thuyền, cho biết lực lượng trên tàu đã lập tức triển khai hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sau khi phát hiện hành khách rơi xuống biển.

Doanh nghiệp này cũng khẳng định đang phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình làm rõ vụ việc.

Nữ du khách được giải cứu trong tình trạng tỉnh táo sau gần 1 ngày trên biển. Nguyên nhân và các tình tiết cụ thể liên quan đến việc cô rời khỏi du thuyền Odyssey of the Seas hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.