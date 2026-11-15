Lệnh cấm drone ở Bắc Kinh chính thức có hiệu lực

Quy định mới của chính quyền Bắc Kinh cấm người dân sở hữu, lưu giữ và vận chuyển phương tiện bay không người lái cũng như các bộ phận của thiết bị này vào thành phố. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 15/11, áp dụng trên toàn bộ khu vực đô thị và nông thôn thuộc phạm vi quản lý của thủ đô, với diện tích khoảng 16.400 km², tương đương gần một nửa diện tích nước Bỉ.

Được công bố từ tháng 9, quy định nhằm “bảo vệ an ninh thủ đô”, nơi đặt trụ sở Chính phủ trung ương Trung Quốc, các cơ quan lãnh đạo cấp cao và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Một máy bay không người lái giao đồ ăn ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trước thời điểm lệnh cấm có hiệu lực, người dân được yêu cầu xử lý thiết bị đang sở hữu bằng cách bán lại tại các điểm thu mua được phê duyệt, giao dịch trực tuyến hoặc vận chuyển ra khỏi khu vực áp dụng quy định.

Những người tiếp tục sở hữu phương tiện bay không người lái có thể bị phạt tiền và tịch thu thiết bị. Các trường hợp ngoại lệ chỉ được xem xét khi có mục đích cụ thể như chống khủng bố, thực thi pháp luật, cứu trợ khẩn cấp, phục vụ nông nghiệp hoặc nghiên cứu khoa học.

Từ tháng 5/2026, Bắc Kinh đã cấm bán loại thiết bị này, đồng thời yêu cầu chủ sở hữu đăng ký với chính quyền. Khi đó, người dân vẫn được phép giữ và sử dụng thiết bị theo quy định.

Việc chuyển từ yêu cầu đăng ký sang cấm sở hữu hoàn toàn cho thấy Bắc Kinh đang tăng cường kiểm soát hoạt động của phương tiện bay không người lái trên địa bàn.

Thủ đô Trung Quốc vốn áp dụng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt do là trung tâm chính trị và hành chính của đất nước. Những lo ngại về an toàn không phận gia tăng sau vụ một máy bay nhỏ đâm vào tòa nhà chọc trời cao nhất thành phố hồi tháng 6, khiến phi công thiệt mạng và 13 người bị thương.

Trong những năm gần đây, thiết bị bay không người lái ngày càng phổ biến tại Trung Quốc, đặc biệt trong hoạt động quay phim, chụp ảnh phong cảnh. Việc Bắc Kinh ban hành lệnh cấm trên diện rộng được cho là sẽ tác động đáng kể đến những người sử dụng thiết bị này cho mục đích cá nhân.