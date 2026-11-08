Lẻn vào nhà dân đang xây dựng trộm thiết bị lúc 2h sáng

Cán bộ Công an xã Quốc Oai thu giữ số máy khoan bê tông do Kiều Việt An lấy cắp tại công trình nhà dân ở thôn Đa Phúc.

Công an xã Quốc Oai (TP Hà Nội) đang hoàn thiện hồ sơ tạm giữ, xử lý đối tượng Kiều Việt An (SN 1989, trú tại thôn Cần Kiệm 1, xã Hạ Bằng, TP Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản theo quy định tại Khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 15h ngày 5/11/2026, Công an xã Quốc Oai tiếp nhận đơn trình báo của anh Dương Văn Lành (SN 1982, trú tại thôn Đa Phúc, xã Quốc Oai, TP Hà Nội) về vụ mất trộm tại công trình nhà riêng đang xây dựng ở cùng thôn. Theo trình báo của gia chủ, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng 3/11/2026. Kẻ gian đã đột nhập vào công trình, lấy đi 3 máy khoan bê tông và 1 cuộn ống đồng điều hòa. Tổng trị giá số vật tư bị mất khoảng 17 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Quốc Oai đã tổ chức điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng làm rõ thủ phạm gây ra vụ trộm tại nhà anh Lành là Kiều Việt An. Tại cơ quan công an, căn cứ các tài liệu và chứng cứ thu thập được, An đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo hồ sơ, Kiều Việt An có tới 6 tiền án. Ngày 24/6/2013, TAND huyện Thanh Trì (cũ) xử phạt An 1 năm 2 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Ngày 15/8/2014, đối tượng bị TAND huyện Quốc Oai (cũ) phạt 1 năm 6 tháng tù giam và đến ngày 20/5/2016 lại bị TAND huyện Thanh Trì (cũ) phạt 1 năm 2 tháng tù giam cùng về tội danh trên.

Sau đó, An chuyển địa bàn hoạt động vào tỉnh Nghệ An. Ngày 29/12/2017, TAND TP Vinh xử phạt An 15 tháng tù giam. Đến ngày 14/8/2019, cũng tại TAND TP Vinh, đối tượng nhận mức án 33 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Gần nhất, ngày 10/1/2023, Kiều Việt An bị TAND quận Cầu Giấy (cũ) tuyên phạt 42 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.