Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ bị camera ghi lại hành động xấu xí

Sự việc xảy ra tại khách sạn Solibao ở thành phố Surigao, tỉnh Surigao del Norte, Philippines và được camera giám sát ghi lại.

Đoạn clip xuất hiện vào ngày 16/9 cho thấy người nhân viên đang nằm ngả lưng trên ghế và ngủ gật thì người phụ nữ bước vào và nhẹ nhàng nhấc chiếc túi lên.

Ban quản lý khách sạn cho biết người phụ nữ đã vào tòa nhà và đi lên tầng trên trong khi một nhân viên đang ngủ trưa.

Người phụ nữ bị ghi lại cảnh trộm túi xách trong khách sạn. Ảnh cắt từ clip/newsflare

Người phụ nữ lấy trộm túi xách của nam nhân viên và mang xuống tầng dưới, nơi cô ta đã lấy đi số tiền bên trong, ban quản lý cho biết.

Chiếc túi chứa khoảng 400 peso Philippines.

Khách sạn đã chia sẻ đoạn clip để cảnh báo các cơ sở kinh doanh khác trong thành phố và để tìm hiểu xem có ai khác bị nhắm mục tiêu theo cách tương tự hay không.

Họ đề nghị bất cứ ai nhận ra người phụ nữ này hãy trình báo với cảnh sát.