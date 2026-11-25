Theo đó, biển số "ngũ quý" nêu trên được ghi nhận mức trúng đấu giá là 15,150 tỷ đồng. Trước đó, biển số này từng được đưa ra đấu giá hai lần.

Kết quả đấu giá biển số xe ô tô 99A-999.99 ngày 25/11.

Lần đầu tiên, vào tháng 8/2025, biển số này được một khách hàng "chốt" mức trúng đấu giá là 21,87 tỷ đồng. Ba tháng sau đó, tài sản được đưa ra đấu giá lại và trúng đấu giá với 27,89 tỷ đồng.

Liên quan đến hoạt động đấu giá biển số xe, trong năm 2026, Cục CSGT và đơn vị chức năng liên quan tổ chức đấu giá thành công tổng cộng 150.000 biển số xe. Số này gồm hơn 50.000 biển số ô tô và 100.000 biển số mô tô, xe gắn máy.

Qua đó thu về 4.300 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước. Như vậy, tính từ phiên đấu giá biển số đầu tiên diễn ra vào tháng 9/2023 đến nay, tổng số tiền được thu từ hoạt động đấu giá loại hình tài sản này là 12.500 tỷ đồng.

Như vậy, tính từ tháng 9/2023 đến nay, có trên 250.000 biển số xe đã được người dân đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá thành công.

Gần đây nhất, tại Phiên đấu giá lần thứ 10, lực lượng chức năng đã tổ chức đấu giá thành công 92.980 lượt biển số, thu được tổng cộng gần 3.000 tỷ đồng.

Theo quy định, mức giá khởi điểm của một biển số ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng; còn giá khởi điểm biển số mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá là 5 triệu đồng.

Điểm mới đáng chú ý là từ phiên đấu giá thứ 10, Cục CSGT cấp quyết định xác nhận biển số trong ngày với biển số chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá; trường hợp từ hai người trở lên thì thời gian cấp là ba ngày (rút ngắn so với Nghị định 156).