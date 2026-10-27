Lên phương án khắc phục cầu bị sà lan kéo lệch dầm ở Cà Mau

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Trí Tài, Chủ tịch UBND xã Đầm Dơi (Cà Mau), cho biết Sở Xây dựng tỉnh vừa có đoàn công tác đến địa phương này để khảo sát dầm cầu Nông sản thực phẩm (còn gọi là cầu chữ S) bị sà lan kéo lệch.

Đoàn đang làm việc với UBND xã Đầm Dơi và bàn nhiều phương án thực hiện dịch chuyển độ lệch về vị trí cũ, rồi kiểm định lại trọng tải trước khi cho xe lưu thông lại.

“Có 3-4 phương án được đưa ra để bàn và phương án nào tối ưu nhất, không bị ảnh hưởng đến các dầm. Có thể ưu tiên phương án kích thủy lực hoặc cẩu hay dùng sà lan đội lên để dịch chuyển lại”, ông Nguyễn Trí Tài nói.

Hiện trường cần cẩu trên sà lan gây lệch nhịp cầu ở xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Nhật Tân).

Theo Chủ tịch UBND xã Đầm Dơi, cơ quan chức năng sẽ khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất để thông cầu trở lại. Chủ sà lan đã đồng ý chi trả tất cả chi phí dịch chuyển lại dầm cầu.

Trong thời gian tạm ngưng lưu cho xe lưu thông qua cầu Nông sản thực phẩm, cơ quan chức năng hướng dẫn người dân di chuyển theo đường qua cầu Sông Đầm hoặc cầu Nghĩa Trang để đến chợ và bệnh viện.

“Phương tiện gây dịch chuyển dầm cầu đã bị tạm giữ. Khi nào khắc phục sự cố xong chúng tôi mới cho sà lan đi”, Chủ tịch UBND xã Đầm Dơi khẳng định.

Cầu lệch dầm đã tạm ngừng cho xe lưu thông và sà lan của Công ty Tuấn Hiền đã bị tạm giữ. (Ảnh: Nhật Tân).

Hơn 14h ngày 26/10, ông Trần Văn Sức điều khiển sà lan chở vật liệu xây dựng của Công ty Tuấn Hiền va chạm với cầu Nông sản thực phẩm, thường gọi là cầu chữ S ở xã Đầm Dơi. Khi đó, cần cẩu trên sà lan vướng vào kết cấu, khiến nhịp giữa cầu, đoạn bắc qua khu vực ấp 4 và ấp 2, bị lệch khỏi vị trí ban đầu khoảng 50-60cm.

Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng đã tạm phong tỏa cầu, cấm phương tiện qua lại để phục vụ điều tra, xác định thiệt hại và nguyên nhân sự cố.

Công an xã Đầm Dơi cũng làm việc với thuyền trưởng và kiểm tra các giấy tờ liên quan để xử lý theo pháp luật.