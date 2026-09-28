Lên phương án đưa vào khai thác nút giao kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với Bến Lức - Long Thành

Các nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với quốc lộ 51 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (nút giao Tân Hiệp). Ảnh: Phạm Tùng

Trong đó, giai đoạn đầu dự kiến sẽ khai thác 4 nhánh N1, N9, N10 và N12 nhằm mở kết nối trực tiếp giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc Bến Lức - Long Thành. Trong khi đó, 2 nhánh N1.1 và N10.1 kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với quốc lộ 51 chưa khai thác do các hạng mục trạm thu phí tại đây chưa được thi công.

Theo phương án điều chỉnh, 4 nhánh N1, N9, N10 và N12 được mở dải phân cách đóng chặn để tổ chức kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Nút giao Tân Hiệp được thiết kế dạng hoa thị, phần cầu vượt chính nằm trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Do đó, dòng phương tiện từ hướng Bến Lức đi Biên Hòa được tổ chức rẽ trái trực tiếp nhằm đáp ứng lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Phương án được nghiên cứu phù hợp với điều kiện địa hình, đồng thời tạo khả năng kết nối liên thông giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Riêng hai nhánh N1.1 và N10.1 chưa được khai thác do có bố trí trạm thu phí nhưng chưa thi công. Để bảo đảm an toàn và kiểm soát dòng xe, phương án duy trì đóng chặn tại Km10+130 trên nhánh N1.1 và Km0+347 trên nhánh N10.1.

Trong giai đoạn đầu khai thác chỉ xe con được phép lưu thông qua các nhánh nút giao Tân Hiệp. Quy định này được thống nhất tại biên bản kiểm tra hiện trường ngày 17-9-2026 về phương án tổ chức giao thông phục vụ đưa Dự án Thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác chính thức của các cơ quan chức năng.

Tốc độ khai thác trên tuyến chính được giới hạn tối đa 100km/h và tối thiểu 60km/h. Đối với các nhánh tại nút Tân Hiệp, tốc độ được điều chỉnh theo đặc điểm từng hướng: nhánh N1 và N12 tối đa 80km/h; nhánh N9 và N10 tối đa 50km/h. Việc quy định tốc độ riêng cho từng nhánh nhằm phù hợp với đặc điểm hình học, bán kính đường cong và điều kiện tổ chức giao thông tại nút giao, đồng thời kiểm soát tốc độ phương tiện khi chuyển hướng giữa các tuyến cao tốc.

Cũng theo Ban Quản lý dự án 85, mục tiêu sẽ đưa nút giao Tân Hiệp vào khai thác đồng bộ trước ngày 30-9-2026 cùng lúc với nút giao quốc lộ 51 và cầu Phước Khánh thuộc Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành để kết nối liên thông 2 tuyến cao tốc. Tuy nhiên, thời điểm và phương án khai thác chính thức vẫn đang chờ ý kiến của các cơ quan chức năng để thống nhất trước khi triển khai.