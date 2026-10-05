Lên mạng tìm việc, không ngờ người phỏng vấn mình là AI

Một số ứng viên cho biết họ cảm thấy không thoải mái khi AI phỏng vấn. Ảnh: Mainichi.

Các cuộc phỏng vấn tuyển dụng bằng nhân vật ảo AI đang gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số ứng viên cho biết họ chỉ gặp một khuôn mặt kỹ thuật số thay vì nhân viên tuyển dụng thật trong vòng sơ tuyển.

Khi mở đường dẫn phỏng vấn, ứng viên được gặp trước một nhân vật có diện mạo gần giống người thật. Hệ thống đặt câu hỏi và ghi nhận câu trả lời theo quy trình được thiết lập sẵn.

Công nghệ trò chuyện bằng AI không phải điều xa lạ. Tuy nhiên, cách ứng dụng vào tuyển dụng khiến nhiều người cảm thấy không thoải mái. Một trong những nguyên nhân được nhắc đến là hiệu ứng "thung lũng kỳ lạ".

Thuật ngữ này mô tả cảm giác bất an khi một vật thể hoặc nhân vật trông gần giống con người nhưng vẫn tồn tại những điểm khác thường. Với người phỏng vấn AI, khuôn mặt có thể rất chân thực. Song biểu cảm, phản ứng hoặc cách giao tiếp lại không hoàn toàn giống một người thật.

Một số doanh nghiệp cho rằng công nghệ có thể nâng cao hiệu quả tuyển dụng. Hệ thống cũng giúp chuẩn hóa quy trình đánh giá ứng viên. Song, phản ứng từ người tìm việc không phải lúc nào cũng tích cực.

Nhiều người cho rằng việc không có người phỏng vấn thực sự khiến quá trình tuyển dụng trở nên khó kết nối. Họ cũng đặt câu hỏi liệu doanh nghiệp có đang sử dụng công nghệ chủ yếu để giảm nhân lực và chi phí hay không.

Theo tác giả Xiao Lei của Bilibili, AI vẫn có lợi thế rõ rệt với các công việc tiêu chuẩn hóa. Dù vậy, việc phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ trong những tác vụ cần tương tác, phán đoán hoặc hiểu bối cảnh thực tế có thể tạo ra những trải nghiệm không như mong đợi.