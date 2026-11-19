Tại thôn Đình Dù, xã Như Quỳnh (Hưng Yên), tình trạng ô nhiễm môi trường đang ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Có thời điểm, mùi khét lẹt từ khí thải của các nhà máy khiến nhiều gia đình phải đóng kín cửa, nhất là vào buổi tối, để hạn chế mùi khó chịu xâm nhập vào nhà. Không chỉ không khí, nguồn nước tại các tuyến mương trên địa bàn cũng có biểu hiện ô nhiễm, thường xuyên chuyển màu vàng gỉ sét. Lo ngại nguồn nước không bảo đảm, người dân không dám sử dụng để tưới tiêu, chăm sóc cây trồng.

Bức xúc trước tình trạng này, bà Đỗ Thị V., người dân thôn Đình Dù cho rằng, nguồn phát thải gây ô nhiễm có thể xuất phát từ hoạt động của các doanh nghiệp, nhà máy trên địa bàn. Người dân mong muốn chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của tỉnh sớm vào cuộc kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các cơ sở phát thải gây ô nhiễm, không để tình trạng này tiếp diễn, ảnh hưởng đến môi trường sống và đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Thực trạng trên cũng được Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên chỉ ra, khi đưa ra con số toàn tỉnh có gần 1.100 dự án sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp với tổng diện tích đất sử dụng hơn 3.000 ha.

Về thực trạng hoạt động, nhiều dự án còn bất cập về quy hoạch, nằm xen kẽ trong khu dân cư, thiếu hạ tầng xử lý nước thải đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, mất an toàn phòng cháy, chữa cháy và gây quá tải hạ tầng giao thông. Để xử lý những bất cập này, Sở Tài chính đề xuất cho phép các dự án riêng lẻ phù hợp với quy hoạch, bảo đảm yêu cầu về môi trường được tiếp tục hoạt động và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Đối với những dự án không phù hợp quy hoạch hoặc gây ô nhiễm môi trường thuộc diện phải di dời, đề xuất xây dựng lộ trình chuyển vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp chậm nhất đến năm 2030. Sở này cũng đề xuất, tỉnh nghiên cứu cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp di dời, kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh, mở rộng dự án và kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ kéo dài, vi phạm quy định pháp luật.

Trước thực tế trên, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, phân loại các dự án theo tính chất, ngành nghề và hiện trạng hoạt động.

Qua đó, đề xuất phương án xử lý phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp, đô thị, nông thôn, đặc biệt chú trọng giải quyết những vấn đề về ô nhiễm môi trường. Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng lưu ý, khi xử lý các doanh nghiệp gây ô nhiễm, cũng cần bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước và tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định.

Tỉnh cũng chỉ đạo, để từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, ổn định hoạt động sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, các ngành chức năng cần nghiên cứu khả năng thành lập mới hoặc mở rộng các cụm công nghiệp tại những khu vực tập trung nhiều cơ sở sản xuất, bảo đảm phù hợp với quy hoạch và được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống xử lý môi trường.

Cùng với đó, tỉnh khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đang hoạt động ngoài khu công nghiệp khu công nghiệp, cụm công nghiệp từng bước chuyển vào các cụm công nghiệp theo lộ trình phù hợp. Các doanh nghiệp cũng cần chủ động rà soát, điều chỉnh ngành nghề sản xuất phù hợp với quy hoạch và quy định pháp luật; đối với những dự án thuộc diện phải di dời, cần xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể./.