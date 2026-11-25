Theo phương án Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, phạm vi nghiên cứu mở rộng tập trung vào đoạn Hà Nội - TP.HCM, gồm 18 đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 1.144km.

Hình ảnh cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Quy mô đầu tư dự kiến nâng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe cao tốc, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 178.335 tỷ đồng.

Trong đó 3 đoạn tuyến đang khai thác theo hình thức BOT gồm Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài khoảng 178km, dự kiến giao các nhà đầu tư hiện hữu lập đề xuất dự án.

Đối với 15 đoạn tuyến đầu tư công, Bộ Xây dựng đề xuất chia thành 2 dự án thành phần, gồm đoạn phía Bắc từ Mai Sơn - Cam Lộ dài khoảng 415km, tổng mức đầu tư sơ bộ 72.181 tỷ đồng và đoạn phía Nam từ Quảng Ngãi - Dầu Giây dài khoảng 551km, tổng mức đầu tư sơ bộ 78.206 tỷ đồng.

Hai dự án dự kiến triển khai theo phương thức PPP, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu khả thi và nhu cầu tham gia của các doanh nghiệp, Bộ Xây dựng sẽ triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong năm 2027.