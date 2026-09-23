'Lên hương' chinh phục khán giả Hollywood

Nhà sản xuất VIC-N Studio vừa công bố kế hoạch phát hành tại Mỹ của phim điện ảnh "Lên hương". Theo đó, phim sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp ở Mỹ từ ngày 9-10-2026 với tên "Luck for sale". Thông tin này được đưa ra giữa thời điểm phim vẫn đang tiếp tục chiếu tại hệ thống rạp Việt và ghi nhận doanh thu hơn 80 tỷ đồng sau 8 ngày khởi chiếu. Trước đó, bộ phim đã chính thức ra rạp từ ngày 14-9 vừa qua, sau các suất chiếu đặc biệt vào ngày 11, 12 và 13-9-2026

Phim khai thác mối quan hệ giữa các thế hệ qua câu chuyện của nhân vật Tâm và bà Mũi

"Lên hương" thuộc thể loại tâm lý gia đình do bộ đôi đạo diễn Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông dàn dựng. Những thước phim xoay quanh nhân vật Tâm (Võ Tấn Phát), một người trẻ có cuộc sống thay đổi sau khi gặp bà Mũi (Hồng Đào), người làm dịch vụ tang lễ. Từ công việc đặc thù tại đây, Tâm dần đối diện với những câu chuyện liên quan đến bà Mũi, các mối quan hệ gia đình và những vấn đề kéo dài từ quá khứ.

Trong phim, công việc tang lễ được sử dụng làm bối cảnh chính để phát triển câu chuyện, đồng thời kết nối các nhân vật thuộc những thế hệ khác nhau. Bên cạnh mối quan hệ giữa Tâm và bà Mũi, phim còn đề cập đến tình mẫu tử, tình yêu, tình bạn và những cách ứng xử khác nhau trước những vấn đề của gia đình.

Phim xoay quanh những câu chuyện gia đình, tình cảm và những khúc mắc từ quá khứ

Theo êkíp sản xuất, việc lựa chọn nghề tang lễ làm một phần trọng tâm của phim nhằm đưa một lĩnh vực nghề nghiệp ít xuất hiện trên màn ảnh vào câu chuyện điện ảnh. Bên cạnh đó, phim còn xây dựng các tuyến nhân vật gắn với những ngành nghề và không gian sinh hoạt khác, trong đó salon tóc. Đạo diễn Khương Ngọc chia sẻ, trước khi phim bấm máy, anh đã dành nhiều thời gian tìm kiếm bối cảnh phù hợp với yêu cầu của kịch bản. Thay vì dựng mới hoàn toàn, êkíp sau đó đã quyết định lựa chọn những địa điểm đang hoạt động để phục vụ quá trình quay.

Cụ thể, một cơ sở dịch vụ tang lễ được chọn là bối cảnh trong phim. Theo đạo diễn Khương Ngọc, địa điểm này khá gần với hình dung của anh về không gian cần thiết cho câu chuyện. May mắn là bối cảnh thực tế xuất hiện gần 90% so với trí tưởng tượng của anh về bộ phim.

Cũng theo đạo diễn Khương Ngọc, các bối cảnh trong phim được cân nhắc cùng với hoạt động thực tế tại địa điểm. Với anh, một địa điểm đang vận hành sẽ tạo điều kiện để diễn viên và êkíp hiểu rõ hơn về công việc, sinh hoạt của nhân vật. Vì vậy những bối cảnh trong phim như: trại hòm, lò vịt, salon tóc...không chỉ là nơi quay mà còn gắn với diễn biến của từng tuyến nhân vật.

Đoàn phim "Lên hương" hóa thân thành các nhân vật Trung thu trong chuyến giao lưu với khán giả

Sau khi phim ra mắt, đoàn phim "Lên hương" cũng đã thực hiện chuyến "cinetour" giao lưu với khán giả qua nhiều tỉnh, thành như: TP.HCM, Bình Dương, Biên Hòa, Đồng Nai, Mỹ Tho, Cần Thơ và Long An. Hoạt động giao lưu diễn ra vào thời điểm cận kề dịp Tết Trung thu nên một số thành viên trong đoàn lựa chọn trang phục và nhân vật gắn với dịp lễ này như: NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu và Hạ Anh hóa thân thành Hằng Nga; Võ Tấn Phát đóng chú Cuội; Quốc Khánh vào vai ông Địa; đạo diễn Khương Ngọc xuất hiện với hình ảnh cây đa....Tại Cần Thơ, gia đình và người thân của Võ Tấn Phát tham gia buổi giao lưu cùng đoàn phim. Bố mẹ và người thân trong gia đình của nam diễn viên có mặt tại sự kiện để ủng hộ anh.

Trong chuyến "cinetour" tại miền Tây, Võ Tấn Phát và Hạ Anh cùng khán giả thực hiện một màn tái hiện đám cưới của hai nhân vật trong phim là Tâm và Ánh. Hoạt động này xuất phát từ đề nghị của khán giả sau khi theo dõi bộ phim, bởi hai nhân vật không có một đám cưới trong diễn biến chính.

Sau hơn một tuần ra rạp, "Lên hương" đã vượt mốc 80 tỷ đồng doanh thu và hiện tiếp tục được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Trong tháng 10 tới đây, bộ phim sẽ tiếp tục mở rộng thị trường khi chính thức phát hành tại Mỹ. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên quen thuộc như: nghệ sĩ Hồng Đào, Võ Tấn Phát, NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu, Hạ Anh, Quốc Khánh, Thiếu Lan...Phim do VIC-N Studio sản xuất và CJ CGV phát hành tại Việt Nam.

Việc "Lên hương" phát hành tại thị trường Hollywood cũng nối dài hành trình của phim Việt trong việc tìm kiếm khán giả quốc tế. Những năm gần đây, một số phim điện ảnh Việt Nam được phát hành thương mại tại rạp chiếu quốc tế cho thấy các nhà sản xuất ngày càng chú trọng đưa phim đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đồng thời từng bước tiếp cận nhóm khán giả rộng hơn tại một trong những thị trường điện ảnh lớn trên thế giới.